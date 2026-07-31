«فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها».. افتتاحية صحيفة26 سبتمبر تتوعد الحوثيين بحرب اجتثاث شاملة تقتلعهم من جذورهم

الجمعة 31 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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«فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها، ستأتيكُم من فوقكم ومن تحت أرجلكم ومن كل حدب وصوب وستكون حرب اجتثاث كاملة تقتلعكم من جذوركم حتى لا يبقى لكم في أرض اليمن الطاهرة أثر يُذكر.. ولات حين مناص.»

بهذه العبارات وجهت صحيفة 26 سبتمبر في افتتاحية عددها الصادر الخميس 30 يوليو، رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الحوثي، مؤكدة أن المواجهة دخلت مرحلة جديدة، وأن ما وصفته بـ"وقت الحساب" قد حان.

وقالت افتتاحية الصحيفة التي رصدها "مأرب برس" إن «الصبر الاستراتيجي الذي مارسته القوى الشرعية والتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لم يكن عجزاً قط، بل كان إقامة للحجة ومنحاً للفرص ونظرة مسؤولة لتبعات الحروب ومآلاتها»، معتبرة أن استمرار الحوثيين في "تحويل اليمن إلى منصة تهديد لعمق المنطقة وللملاحة الدولية بإيعاز وتوجيه مباشرين من طهران" فرض تغييراً في مسار المواجهة.

وأضافت أن "العمليات المكثفة التي تدكّ بها قواتنا الجوية حصون الإرهاب الحوثي حالياً، ليست مجرد ضربات عابرة، بل هي تمهيد ناري واسع ومدروس لشل وتحييد القدرات الصاروخية ومخازن السلاح، تمهيداً لتحرك بري شامل سيطهر الأرض من دنس هذه الجماعة الباغية".

وأكدت الافتتاحية أن "هذا الجهد المشترك مع الأشقاء في التحالف العربي يأتي ليؤكد حقيقة راسخة هي: أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال السند الأقوى لليمن واليمنيين والضامن الحقيقي للخروج من هذه المحنة التي أرادتها إيران لبلادنا".

كما وجهت الصحيفة رسالة إلى المجتمع الدولي، قالت فيها: "إن التهديد الحوثي للملاحة الدولية ليس خطراً محلياً أو إقليمياً عابراً، بل هو إرهاب عالمي يستدعي تحركاً دولياً حازماً لدعم عمليات الاجتثاث الجارية، فالسكوت عن هذه الجماعة شراكة صريحة في الجريمة."

كما خاطبت قيادة جماعة الحوثي بالقول: "لقد انتهى زمن المناورات وتغيرت قواعد اللعبة بالكامل ولم يعد في أيديكم أي ورق رابح وخياركم الوحيد للنجاة من سحق محتم هو إلقاء السلاح فوراً والخروج من مأزق المكابرة وعقدة العمالة."

وفي ختام افتتاحيتها، أكدت الصحيفة أن "شمس اليمن العربية الأصيلة لن تغيب خلف غيوم الأطماع الإيرانية وأن دماء الشهداء وتضحيات الأشقاء لن تذهب سدى"، مضيفة: "إنها معركة وجودية ولن نكون فيها إلا أسياداً فوق أرضنا والشواهد كلها تؤكد أن فجر الخلاص قد لاح في الأفق."

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن "عاصفة الغضب اليمني والعربي قد انطلقت ولن تتوقف حتى تضع الحرب أوزارها بقطع دابر الإرهاب واستعادة الدولة ودفن الوهم الحوثي في مزابل التاريخ"، مشددة على أن "اليمن عصي على الانكسار والغد لليمنيين الأحرار.. ولينصُرنَّ الله مَن ينصُره."