وكالة: جماعة الحوثي هاجمت السعودية من العراق

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين إقليميين بأن جماعة الحوثي الموالية لإيران شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقاً من أراضي العراق، بالتنسيق مع فصائل مسلحة عراقية.

ويعزو المسؤولان اللذان تحدثا إلى رويترز تأكيداتهما وفقاً لتقييمات "أجرتها السعودية وشركاؤها الإقليميون"، وذلك في إطار تنامي مساحة التنسيق بين الفصائل المتحالفة مع إيران.

وكانت ميليشيات تابعة لإيران في العراق أطلقت مسيراتها لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية، في حين اعترضت ودمرت الدفاع السعودية تلك المسيرات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودي، اللواء الركن تركي المالكي أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية".