رئيس أركان قوات درع الوطن متوعدا مليشيا الحوثي: لن تخيفنا المسيرات وسنأتيكم طال الزمن أو قصر

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس أركان قوات درع الوطن اللواء عبدالرحمن صالح اللحجي، أن محاولات مليشيا الحوثي استهداف قوات درع الوطن لن تثنيها عن مواصلة أداء واجبها الوطني وأنها ستواجهها في ميادين القتال.

وتوعد اللواء اللحجي الحوثيين قائلا: "والله يا حوثي لو تضرب بآلاف المسيرات، سنأتيك، سنأتيك بإذن رب الأرض والسموات، طال الزمن أو قصر، وما دامت دماؤنا في عروقنا فلن تخيفنا صواريخك ومسيراتك، فنحن لا نجيد الصواريخ والمسيرات ولا الغدر والاغتيالات، وإنما نجيد المعارك في الميادين أرض النزالات."

هذا التصريح جاء بعد محاولة حوثية وصفتها قوات درع الوطن باليائسة لاستهداف أحد معسكراتها بالطيران المسير بمحافظة لحج يوم أمس.

قوات درع الوطن أكدت أن مثل هذه المحاولات لن تنال من عزيمة منتسبيها أو جاهزيتهم القتالية مشددة على مواصلة أداء واجبها في مواجهة المليشيا والدفاع عن الوطن حتى تحقيق أهدافها العسكرية.