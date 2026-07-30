عاجل: السعودية تنجح في حشد تحالف دولي للدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر.. وظهور علني لأول ائتلاف لحماية باب المندب رئيس أركان قوات درع الوطن متوعدا مليشيا الحوثي: لن تخيفنا المسيرات وسنأتيكم طال الزمن أو قصر رسائل رئاسية إلى سفير اليمن الجديد.. العليمي يرسم خارطة طريق لمهام بن بريك في السعودية تحرك سعودي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين وزير الدفاع السعودي يُبلغ الإدارة الأمريكية: المملكة قادرة على التعامل مع تهديدات الحوثيين ولا تحتاج إلى تدخل عسكري أمريكي الصين تدين الهجوم الإيراني على شركة صينية بالكويت مقتل قيادي حوثي بالقصف السعودي الأمريكي على العراق سالم بن بريك سفيرا فوق العادة لليمن لدى السعودية تلميح إيراني بالوقوف خلف الهجوم على ميناء دمياط المصري الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران
قال رئيس أركان قوات درع الوطن اللواء عبدالرحمن صالح اللحجي، أن محاولات مليشيا الحوثي استهداف قوات درع الوطن لن تثنيها عن مواصلة أداء واجبها الوطني وأنها ستواجهها في ميادين القتال.
وتوعد اللواء اللحجي الحوثيين قائلا: "والله يا حوثي لو تضرب بآلاف المسيرات، سنأتيك، سنأتيك بإذن رب الأرض والسموات، طال الزمن أو قصر، وما دامت دماؤنا في عروقنا فلن تخيفنا صواريخك ومسيراتك، فنحن لا نجيد الصواريخ والمسيرات ولا الغدر والاغتيالات، وإنما نجيد المعارك في الميادين أرض النزالات."
هذا التصريح جاء بعد محاولة حوثية وصفتها قوات درع الوطن باليائسة لاستهداف أحد معسكراتها بالطيران المسير بمحافظة لحج يوم أمس.
قوات درع الوطن أكدت أن مثل هذه المحاولات لن تنال من عزيمة منتسبيها أو جاهزيتهم القتالية مشددة على مواصلة أداء واجبها في مواجهة المليشيا والدفاع عن الوطن حتى تحقيق أهدافها العسكرية.