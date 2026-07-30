الرئيس يحث سفير اليمن لدى السعودية على الاضطلاع بمسؤوليته ويؤكد: العلاقة مع المملكة خيار استراتيجي ونطمح أن نكون جزءا من المنظومة الخليجية تحرك سعودي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين وزير الدفاع السعودي يُبلغ الإدارة الأمريكية: المملكة قادرة على التعامل مع تهديدات الحوثيين ولا تحتاج إلى تدخل عسكري أمريكي الصين تدين الهجوم الإيراني على شركة صينية بالكويت مقتل قيادي حوثي بالقصف السعودي الأمريكي على العراق سالم بن بريك سفيرا فوق العادة لليمن لدى السعودية تلميح إيراني بالوقوف خلف الهجوم على ميناء دمياط المصري الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران ضربات أمريكية تهز إيران.. واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية وترامب يتوعد برد أشد مبابي يتراجع ثالثًا .. من يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم حاليا؟
ادى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس بمقر سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، سالم صالح بن بريك وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية.
وعقب اداء اليمين، التقى الرئيس السفير بن بريك وحثه على الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة كرئيس لاحدى أهم البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، التي يمثل اي نجاح لها، إضافة مهمة للعلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.
واكد الرئيس، ان الشراكة مع المملكة العربية السعودية ليست علاقة ظرفية، بل خيار استراتيجي يقوم على التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، قائلا ان المملكة كانت وما تزال الشريك الأكثر التزامًا بدعم الدولة اليمنية، سياسيًا، واقتصاديًا، وإنسانيا، وتتحمل أعباءً جسيمة دفاعًا عن أمن المنطقة، واستقرارها وممراتها المائية.
وجدد الرئيس التأكيد على انه آن الآوان لأن يغادر بلدنا دائرة الأزمات، الى الشراكة الفاعلة في منظومة الأمن والتنمية الخليجية، وبناء علاقة تقوم على التكامل، وحسن الجوار، والمصالح المشتركة، مؤكدا أن مستقبل اليمن الطبيعي هو أن يكون جزءًا من النهضة الاقتصادية التي تقودها المملكة ودول مجلس التعاون، بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وحث رئيس مجلس القيادة، السفير بن بريك على بذل كافة الجهود لخدمة ابناء الجالية اليمنية في المملكة وتسهيل اجراءاتهم باعتبارهم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وأعظم جسور التواصل بين الشعبين، مضيفا ان هؤلاء ليسوا مجرد مغتربين، بل سفراء لليمن في حياتهم اليومية، وصورة مشرفة لبلدهم أمام البلد المضيف.
حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة افراح الزوبة.