الرئيس يحث سفير اليمن لدى السعودية على الاضطلاع بمسؤوليته ويؤكد: العلاقة مع المملكة خيار استراتيجي ونطمح أن نكون جزءا من المنظومة الخليجية

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ادى اليمين الدستورية أمام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس بمقر سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، سالم صالح بن بريك وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة، ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية.

وعقب اداء اليمين، التقى الرئيس السفير بن بريك وحثه على الاضطلاع بمسؤوليته الكاملة كرئيس لاحدى أهم البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج، التي يمثل اي نجاح لها، إضافة مهمة للعلاقات الثنائية، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

واكد الرئيس، ان الشراكة مع المملكة العربية السعودية ليست علاقة ظرفية، بل خيار استراتيجي يقوم على التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك، قائلا ان المملكة كانت وما تزال الشريك الأكثر التزامًا بدعم الدولة اليمنية، سياسيًا، واقتصاديًا، وإنسانيا، وتتحمل أعباءً جسيمة دفاعًا عن أمن المنطقة، واستقرارها وممراتها المائية.

وجدد الرئيس التأكيد على انه آن الآوان لأن يغادر بلدنا دائرة الأزمات، الى الشراكة الفاعلة في منظومة الأمن والتنمية الخليجية، وبناء علاقة تقوم على التكامل، وحسن الجوار، والمصالح المشتركة، مؤكدا أن مستقبل اليمن الطبيعي هو أن يكون جزءًا من النهضة الاقتصادية التي تقودها المملكة ودول مجلس التعاون، بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وحث رئيس مجلس القيادة، السفير بن بريك على بذل كافة الجهود لخدمة ابناء الجالية اليمنية في المملكة وتسهيل اجراءاتهم باعتبارهم أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وأعظم جسور التواصل بين الشعبين، مضيفا ان هؤلاء ليسوا مجرد مغتربين، بل سفراء لليمن في حياتهم اليومية، وصورة مشرفة لبلدهم أمام البلد المضيف.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة افراح الزوبة.