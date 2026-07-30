تحرك سعودي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين

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تسعى المملكة العربية السعودية لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
وقالت رويترز عن مصادرها أن تشكيل التحالف لم يُحسم بعد، ولا يزال قيد المناقشة مع عشرات الدول.
وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران في 20 يوليو تموز أنهم سيفرضون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر ردا على ما وصفوه بأنه حصار سعودي على اليمن، وهو اتهام نفته الرياض.
وقال الحوثيون منذئذ إنهم يشنون هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر. وردت السعودية بشن غارات جوية على ما قالت إنها منشآت عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية.
وفتح الحصار جبهة جديدة في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها في الحرب الأوسع نطاقا على إيران، لتزداد الهجمات على ناقلات منتجات الطاقة والإمدادات الأخرى وترتفع أسعار النفط.