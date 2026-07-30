تحرك سعودي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تسعى المملكة العربية ​السعودية لتشكيل تحالف دولي ‌لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وقالت رويترز عن مصادرها أن تشكيل التحالف لم ​يُحسم بعد، ولا يزال قيد ​المناقشة مع عشرات الدول.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران ​في 20 يوليو تموز أنهم سيفرضون حصارا بحريا على السعودية في البحر الأحمر ردا ​على ما وصفوه بأنه حصار ​سعودي على اليمن، وهو اتهام نفته الرياض.

وقال الحوثيون ‌منذئذ ⁠إنهم يشنون هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر. وردت السعودية بشن غارات جوية على ما قالت ​إنها منشآت ​عسكرية ⁠للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

وفتح ​الحصار جبهة جديدة في مواجهة ​الولايات ⁠المتحدة وحلفائها في الحرب الأوسع نطاقا على إيران، لتزداد الهجمات على ⁠ناقلات ​منتجات الطاقة والإمدادات الأخرى ​وترتفع أسعار النفط.