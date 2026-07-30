الرئيس يحث سفير اليمن لدى السعودية على الاضطلاع بمسؤوليته ويؤكد: العلاقة مع المملكة خيار استراتيجي ونطمح أن نكون جزءا من المنظومة الخليجية تحرك سعودي لتشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين وزير الدفاع السعودي يُبلغ الإدارة الأمريكية: المملكة قادرة على التعامل مع تهديدات الحوثيين ولا تحتاج إلى تدخل عسكري أمريكي الصين تدين الهجوم الإيراني على شركة صينية بالكويت مقتل قيادي حوثي بالقصف السعودي الأمريكي على العراق سالم بن بريك سفيرا فوق العادة لليمن لدى السعودية تلميح إيراني بالوقوف خلف الهجوم على ميناء دمياط المصري الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران ضربات أمريكية تهز إيران.. واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية وترامب يتوعد برد أشد مبابي يتراجع ثالثًا .. من يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم حاليا؟
أبلغ وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الإدارة الأمريكية أن المملكة قادرة على التعامل مع تهديدات الحوثيين، ولا تحتاج إلى أي تدخل أمريكي في هذه المرحلة، وذلك خلال لقاءاته في واشنطن مع كبار المسؤولين الأمريكيين، بحسب موقع "أكسيوس".
وذكر الموقع أن الأمير خالد بن سلمان التقى، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اجتماع مع نائب الرئيس جيه دي فانس، حيث ناقش معهما الحرب على إيران والتطورات الإقليمية، بما في ذلك تهديدات الحوثيين.
وبحسب مسؤول أمريكي ومصدر مطلع نقل عنهما الموقع، فإن لقاء ترامب مع وزير الدفاع السعودي أُضيف إلى جدول أعمال الأخير عقب اجتماعه مع فانس، الذي أبلغه خلاله بأن الرياض تفضّل خفض التصعيد مع إيران، رغم الضربة الأمريكية-السعودية المشتركة التي استهدفت، في وقت سابق من الأسبوع، ميليشيات موالية لإيران في العراق.
وأضاف المصدر أن الأمير خالد حمل رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن الحرب مع إيران والأوضاع في المنطقة، مؤكداً خلال مباحثاته مع نائب الرئيس الأمريكي أن المملكة قادرة على التعامل مع الملف الحوثي، ولا ترى حاجة لتدخل الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وتعد المملكة العربية السعودية أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ووفق التقرير، فإنه وعلى الرغم من التوترات التي شهدتها المنطقة في عدة مناسبات خلال الأشهر الخمسة الماضية، فقد تمكن السعوديون من التأثير على سياسة ترامب تجاه إيران مرات عديدة منذ بدء الحرب.
ونوه الموقع إلى أنه كان من المفترض أن يزور الأمير خالد، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، واشنطن الأسبوع الماضي، لكنه أرجأ رحلته بسبب الضربات الجوية في العراق.
وليل الثلاثاء/ الأربعاء، شن الجيش السعودي والقيادة المركزية الأمريكية ضربات مشتركة ضد الميليشيات الموالية لإيران في العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات جاءت رداً على أكثر من 30 هجوماً بطائرات بدون طيار وجهها الحرس الثوري الإسلامي ونفذتها ميليشيات ضد أهداف في المملكة العربية السعودية خلال الـ 72 ساعة الماضية. وأكدت وزارة الدفاع السعودية لاحقاً مشاركتها في الضربات، قائلة إنها كانت منسقة مع القيادة المركزية الأمريكية.
وقال مصدر مطلع على الاجتماع إن وزير الدفاع السعودي أخبر فانس أن الهجمات التي شنتها الميليشيات العراقية الموالية لإيران على البنية التحتية السعودية ومنشآت الطاقة تجاوزت الخط الأحمر، وأن المملكة كان يجب أن ترد.
وأضاف المصدر: "أراد ولي العهد أن يوصل إلى فانس أن الضربات في العراق لا تعني أن المملكة العربية السعودية مؤيدة للتصعيد، بل إنها مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر".
وبشأن الوضع مع الحوثيين في اليمن، أشار أكسيوس إلى ما كشفه قبل أسبوعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قدم دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لعملية واسعة ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
وأشار المصدر إلى أن وزير الدفاع السعودي، أبلغ نائب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن المملكة قادرة على التعامل مع الوضع المتعلق بالحوثيين، ولا تحتاج إلى تدخل الولايات المتحدة في هذه المرحلة.
ولفت إلى التهديدات الحوثية التي أعقبت ذلك بفرض حصار بحري على الموانئ السعودية، وشنهم عدة هجمات على السفن السعودية في البحر الأحمر.
ونقل أكسيوس عن المصدر المطلع القول إن السعودية رأت أن تنفيذ رد قوي في العراق ضروري لإرسال رسالة إلى الحوثيين المدعومين من إيران وردعهم عن تنفيذ هجمات مماثلة ضد المملكة.