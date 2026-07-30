الصين تدين الهجوم الإيراني على شركة صينية بالكويت

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أدانت السفارة الصينية لدى الكويت الهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى وموقع مشروع تنفذه شركة صينية شمال الكويت اليوم الخميس 30 يوليو 2026، مما أدى إلى مقتل عامل نيبالي وإلحاق أضرار مادية، داعية إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
وأكدت ان الجانب الصيني يوضح أن أي اعتداء يستهدف المدنيين الأبرياء أو الأهداف غير العسكرية ينبغي أن يُدان.
كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، واستئناف التواصل والحوار، وتجنب المزيد من اتساع رقعة النزاع.
واليوم قالت الدفاع الكويتية أن "العدوان الإيراني الآثم" استهدف مبنى تابعاً لإحدى الشركات الصينية شمال البلاد مما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.
وقالت الدفاع الكويتية إنها باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضافت أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها "بكفاءة عالية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين".
وجاء الاستهداف الإيراني عقب أيام من هدوء حذر عاشته دول الخليج إثر توقف الهجمات الإيرانية التي عادت مجدداً اليوم، في وقت أعلن الجيش الأميركي أن قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أتمت بنجاح موجة مكثفة من الضربات ضد إيران، في إطار الرد الأميركي على محاولات إيرانية لشن هجمات صاروخية في الأمس استهدفت القوات الأميركية.