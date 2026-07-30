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مقتل قيادي حوثي بالقصف السعودي الأمريكي على العراق

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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نعى ‏ناشطون موالون لجماعة الحوثي ‏مقتل القيادي في الجماعة محمد خالد العياشي، نتيجة ما قالوا إنها هجمات الطيران السعودي في العراق ''على مواقع المليشيات الموالية لإيران''.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت المنشآت البترولية في المملكة.

واقر الحشد الشعبي العراقي بمقتل 20 وإصابة 32 آخرين من مليشياته في الضربات الأمريكية-السعودية الأخيرة على مقراته داخل الأراضي العراقية.

كما افادت تقارير اعلامية إن مستشارين بالحرس الثوري من بين قتلى القصف السعودي الأمريكي على مقرات الحشد الشعبي في العراق.

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