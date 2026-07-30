سالم بن بريك سفيرا فوق العادة لليمن لدى السعودية

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صدر القرار الجمهوري رقم (64) لسنة 2026، قضت المادة الأولى منه بتعين سالم بن بريك، سفيرًا لليمن لدى المملكة العربية السعودية خلفاً لـ"شائع الزنداني".
وكان قد عين سالم بن بريك وزيراً للمالية في 19 سبتمبر 2019.
وعين رئيسًا للوزراء في 3 مايو 2025، ثم عين في 15 يناير 2026 مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي للشؤون المالية والاقتصادية.