الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت، فجر الخميس، خمسة صواريخ قال إنها كانت قادمة من إيران واستهدفت أراضي المملكة.

وأوضح الناطق، في بيان، أنه جرى رصد الصواريخ والتعامل معها "وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية"، مؤكدًا أن عمليات الاعتراض نُفذت "بكفاءة واحترافية"، ما أسفر عن "إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة"، دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفق وكالة الأنباء الأردنية.

وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، مشددًا على أنها تحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل "بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه