ضربات أمريكية تهز إيران.. واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية وترامب يتوعد برد أشد

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في تصعيد عسكري هو الأوسع منذ استئناف المواجهات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ موجة مكثفة من الضربات الجوية استهدفت عشرات المواقع العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية، رداً على هجمات صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

وأكدت القيادة الأمريكية أن العمليات طالت مراكز قيادة ومنشآت عسكرية للحرس الثوري، مشيرة إلى أن الضربات جاءت في إطار الرد على محاولات استهداف القوات الأمريكية، وأنها نُفذت بنجاح.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط جزيرة قشم ومدينة آبادان، فيما أعلنت السلطات المحلية في محافظة هرمزغان أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن شخصين عالقين تحت أنقاض منزل تضرر جراء القصف.

وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توعد فيها إيران برد "قوي وحاسم" على أي هجمات تستهدف القوات الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن ستواصل الرد بقوة إذا استمرت التهديدات.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط خمسة صواريخ قال إنها أطلقت من إيران باتجاه أراضي المملكة، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية ومركز قيادة للقوات الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، متعهداً بمواصلة عملياته ما دامت المواجهة مستمرة.

وامتد التصعيد إلى ساحات أخرى، إذ أُعلن عن غارات استهدفت مواقع لفصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في مؤشر على اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

كما فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وشركات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة إياها بإدارة أنشطة بحرية وفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، إلى جانب استهداف شركات متهمة بنقل النفط الإيراني في مخالفة للعقوبات.

وفي تطور عسكري لافت، كشفت تقارير عن اقتراب إيران من استلام مئات المنظومات الصينية المحمولة للدفاع الجوي، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.