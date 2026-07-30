مبابي يتراجع ثالثًا .. من يتصدر قائمة أغلى لاعبي العالم حاليا؟

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سجلت القيمة السوقية لأبرز نجوم الساحرة المستديرة تغيراً لافتاً عقب تراجع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي للمركز الثالث بين أغلى لاعبي العالم.

ورغم ثبات تقييم مهاجم ريال مدريد عند حدود 200 مليون يورو، فإن هذا الرقم لم يكفل له الاستمرار في الصدارة الماليّة، مع الصعود القوي لأسماء واعدة تمكنت من اقتناص المركز الأول بجدارة خلال التحديثات الأخيرة.

ونجح النرويجي إيرلينغ هالاند رفقة الموهبة الإسبانية لامين يامال في التربع على عرش اللائحة سوياً، بعدما ارتفعت القيمة السوقية لكل منهما لتصل إلى 220 مليون يورو، ليؤكدا تفوقهما الرقمي وتصدرهما الساحة بفضل المردود القوي مع مانشستر سيتي وبرشلونة.

وتبرز هذه الأرقام الاستثنائية حجم الصراع المحتدم بين الأندية الكبرى، مع تحول البوصلة التسويقية ونسب التقييم نحو مواهب الشباب بصورة ملحوظة. وضمت قائمة الستة الأغلى عالمياً تواجد الفرنسي مايكل أوليسي رابعاً بـ 170 مليون يورو، متبوعاً بالإنجليزي جود بيلينغهام في المركز الخامس بـ 160 مليون يورو، ثم الإسباني بيدري في المرتبة السادسة بـ 150 مليون يورو