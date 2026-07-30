واشنطن تعيد إشعال المواجهة.. ضربات أمريكية جديدة تضرب مواقع إيرانية وسط تصعيد خطير

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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عادت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى الواجهة من جديد، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ موجة جديدة من الضربات الجوية ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية، في خطوة رفعت منسوب التوتر في المنطقة بشكل كبير.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الهجوم جاء رداً على ما وصفته بمحاولات إيرانية لاستهداف القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الضربات ركزت على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت القيادة الأمريكية أن العملية شملت استهداف عشرات المواقع العسكرية، بينها مراكز قيادة ومنشآت مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرة إلى أن الهدف من الهجوم هو تقليص قدرات إيران التي تعتبرها واشنطن تهديداً لقواتها وحركة الملاحة في المنطقة.

انفجارات تهز عدة محافظات إيرانية

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع سلسلة انفجارات في عدد من المحافظات، بينها خوزستان وهرمزغان وفارس وبوشهر، وسط تقارير عن سقوط ضحايا وأضرار مادية في بعض المناطق المستهدفة.

كما تسببت الهجمات بأضرار في بعض المنشآت الخدمية، بينها شبكات كهرباء في مناطق متفرقة، فيما تواصلت عمليات حصر الخسائر الناتجة عن الضربات.

ترامب يتوعد.. وطهران تلوّح بالتصعيد

وجاءت الضربات بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلالها أن بلاده ستوجه رداً قوياً على أي استهداف للقوات الأمريكية، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

في المقابل، جدد الحرس الثوري الإيراني تهديداته بشأن مضيق هرمز، مؤكداً أن استمرار التصعيد الأمريكي سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة.

المنطقة على حافة مواجهة أوسع ويأتي هذا التصعيد وسط مخاوف من توسع دائرة الصراع لتشمل جبهات جديدة في الشرق الأوسط، خصوصاً مع استمرار التهديدات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة بين الطرفين.

وتترقب الأوساط الدولية المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول طبيعة الرد الإيراني المحتمل وما إذا كانت الجهود الدبلوماسية ستنجح في احتواء التصعيد قبل انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.