الذهب يتراجع تحت ضغط السندات الأمريكية.. ترقب عالمي لمسار الفائدة والتضخم

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4036 دولارًا للأوقية، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة وصل إلى نحو 2%، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.2% لتسجل 4028.4 دولارًا للأوقية.

وجاء هذا التراجع بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما قلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يحقق عوائد مالية مقارنة بالاستثمارات الأخرى المرتبطة بأسعار الفائدة.

وقالت محللة بنك "إيه إن زد" سوني كوماري إن تحركات العوائد ترتبط بشكل مباشر بتوقعات أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن احتمالات استمرار الضغوط التضخمية قد تدفع نحو ارتفاع الفائدة، وهو ما يشكل عامل ضغط على أسعار الذهب.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار الجدل حول الخطوة المقبلة للسياسة النقدية، بينما أكد رئيس المجلس كيفن وارش التزام البنك بمواصلة جهود السيطرة على التضخم.

ورغم أن الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن للتحوط من التضخم والأزمات، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادة من الإقبال عليه، بسبب تراجع ميزته أمام الأصول التي توفر عوائد.

وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر يونيو، باعتبارها مؤشرًا مهمًا لقياس اتجاه التضخم وتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة القادمة.

كما تلقي التطورات الجيوسياسية المتصاعدة بظلالها على الأسواق، مع استمرار التوترات الدولية واتساع رقعة المواجهات في المنطقة، الأمر الذي يزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

وفي السياق ذاته، رجح محللون استمرار تعرض الذهب لضغوط خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تراجعه نحو مستوى 3900 دولار للأوقية في حال استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الأسواق.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى: تراجعت الفضة بنسبة 0.7% لتصل إلى 57.24 دولارًا للأوقية. انخفض البلاتين بنسبة 1.9% إلى 1588.44 دولارًا للأوقية. تراجع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1247.7 دولارًا للأوقية.