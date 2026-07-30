ماذا يحدث لجسمك عند تناول معلقة من حبة السوداء يوميا لمدة شهر

الخميس 30 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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حبة البركة من أو الحبة السوداء من أكثر البذور استهلاكًا بين الأشخاص، ويميل العديد إلى تناولها لاحتوائها على العناصر الغذائية التي يمكن أن تدر نفعًا على الصحة، فضلًا عن مذاقها المتميز، فماذا عن تناول معلقة يوميًا لمدة شهر؟

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" فوائد تناول معلقة من حبة البركة يوميًا لمدة شهر، وذلك وفقًا لما ذكرته الدكتورة منة السيد الصيدلانية وأخصائية التغذية العلاجية.

تناول معلقة من حبة البركة يوميًا لمدة شهر، من خلال مضغها وحدها، أو إضافتها إلى بعض الأطعمة الأخرى مثل الجبن الطبيعي، يمكن أن يعود بالفوائد العديدة منها:

1- مسكن طبيعي للألم ومضاد للالتهاباتيساهم تناول حبة البركة يوميًا لمدة شهر، في التخلص من آلام وخشونة والتهابات المفاصل، وفقرات الرقبة، وذلك لاحتوائها على 5 مركبات فعالة مضادة للالتهابات، أهمها الثيموكينون، الذي يوقف مسارات الالتهابات بالجسم.

2- علاج التهابات الجيوب الأنفيةمركب الثيموكينون المتواجد في حبة البركة، له تأثير كمضاد للهيستامين، ومضاد للالتهابات، فيقلل من التحسس الالتهابي، بالأنف، ومنها اختفاء سيلان الأنف وصداع الجيوب الأنفية، وتحسين التنفس من الأنف.

3- خفض الكوليسترول الضارتناول حبة البركة بانتظام يوميًا لمدة شهر، يساهم بشكل فعال في تخفيض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية في الدم، مع رفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL) لحماية القلب والشرايين.

4- تنظيم مستويات سكر الدمتساعد حبة البركة في دعم تنظيم مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الأنسولين بفضل احتوائها على مركب الثيموكينون، ولكنها تُعد وسيلة مساعدة وليست بديلاً عن العلاج الدوائي.

5- خفض ضغط الدم المرتفعحبة البركة تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائها على مركب تعمل كمضاد للأكسدة وموسع للأوعية الدموية، لكن يجب الحذر من هبوط الضغط الحاد عند استخدامها مع أدوية الضغط.

6- الوقاية من السرطانتساهم حبة البركة في الوقاية من السرطان بفضل احتوائها على مضادات أكسدة قوية، تعمل على محاربة الجذور الحرة وتثبيط نمو بعض الخلايا السرطانية