عملية اغتيال تستهدف قياديًا رفيعاً في مخابرات الحوثيين مع مرافقيه وسط العاصمة صنعاء

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتل قيادي في جهاز المخابرات التابع لجماعة الحوثي، برفقة أحد مرافقيه، في عملية اغتيال استهدفتهما أثناء تنقلهما في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة.

وقالت المصادر إن القيادي، المعروف باسم "أبو حسين الأرحبي"، تعرض لإطلاق نار مباشر مساء الاثنين الماضي، أثناء استقلاله سيارة أجرة في منطقة المطار بالقرب من جولة مصعب، ما أدى إلى مقتله ومرافقه على الفور.

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وأضافت المصادر أن سيارة كانت ترافق الأرحبي دخلت في اشتباك قصير مع منفذي الهجوم عقب تنفيذ العملية، قبل أن يتمكن المهاجمون من الانسحاب من الموقع دون الإعلان عن هوياتهم أو توقيف أي منهم.

وعقب الحادث، دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات أمنية مكثفة إلى محيط منطقة المطار، وفرضت إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق عدد من الطرق، وسط تكتم رسمي على ملابسات العملية والجهة التي تقف وراءها.

ولم يصدر تعليق رسمي من جماعة الحوثي بشأن الحادثة حتى الآن، كما لم تتمكن وكالات الأنباء من التحقق بشكل مستقل من تفاصيلها أو دوافعها.

وتأتي عملية الاغتيال في وقت تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين توترات أمنية متزايدة، فيما يرى مراقبون أن استهداف قيادي يعمل في الجهاز الاستخباراتي للجماعة داخل العاصمة صنعاء قد يسلط الضوء على تحديات أمنية تواجهها الجماعة، في ظل استمرار التكتم على تفاصيل العملية.