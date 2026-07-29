زوجة مختطف تُردي قيادياً حوثياً قتيلاً أثناء تصديها لمحاولة اقتحام منزلها في عمران

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه، الأربعاء، أثناء مشاركته في محاولة اقتحام منزل أحد المواطنين بمديرية المدان، شمال محافظة عمران، بعد أن ألقت امرأة «بلكة» خرسانية على رأسه من سطح المنزل، ووفاته بعد دقائق بعد أن هشمت رأسه وفق ما أفادت به مصادر محلية وقبلية.

وقالت المصادر لـ"مأرب برس" إن القيادي الحوثي، المكنى "أبو طالب الصلاحي"، كان ينتحل صفة مدير قسم شرطة "مفخاذ" في منطقة بني جعمان، وفي ذات اليوم قاد أبو طالب حملة مسلحة اعتقلت المواطن عادل السعيدي" زوج المرأة" واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأضافت المصادر أن الصلاحي عاد لاحقاً برفقة عناصر مسلحة إلى منزل السعيدي في محاولة لاقتحامه مجدداً، قبل أن تبادر زوجة المواطن بإلقاء قطعة خرسانية (بلك) من سطح المنزل، أصابته مباشرة في رأسه، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة لقت إشادة واسعة بالموقف البطولي للمرأة , كما عكست الحادثة تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل استمرار حملات المداهمة والاعتقالات التعسفية واقتحام المنازل، وهي ممارسات تواجه انتقادات واسعة من السكان المحليين.