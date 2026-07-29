الجفاف يلتهم نصف أراضي إنجلترا وسط انهيار مستويات المياه والأنهار.. ثالث جفاف خلال خمس سنوات يهدد المملكة المتحدة

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - رويترز

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أعلنت وكالة البيئة البريطانية، الأربعاء، أن نحو نصف أراضي إنجلترا باتت تعاني من الجفاف، نتيجة الانخفاض الحاد في معدلات هطول الأمطار واستمرار موجات الحر، ما أدى إلى تراجع مستويات المياه في الأنهار والخزانات.

وأوضحت الوكالة أن الأمطار التي هطلت خلال شهر يوليو/تموز لم تتجاوز 7% من المعدل الطبيعي، فيما انخفضت إلى 1% فقط في بعض مناطق جنوب إنجلترا، الأمر الذي تسبب في تفاقم ظاهرة “الجفاف المفاجئ” في مناطق واسعة من وسط البلاد وشرقها وجنوبها.

وأُعلنت حالة الجفاف رسمياً في سبع مناطق، تشمل لندن، وإيست أنجليا، ووادي التيمز، وهامبشاير وجزيرة وايت، وديفون وكورنوال، وويست ميدلاندز، وويسيكس.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 78% من أنهار إنجلترا سجلت مستويات مياه أدنى من المعدلات الطبيعية، فيما تراجعت مخزونات المياه في الخزانات إلى 75.3% من طاقتها الاستيعابية.

كما فرضت سبع شركات للمياه قيوداً على استخدام المياه، ما أثر على نحو 23 مليون شخص.

وأكدت وكالة البيئة أن هذه ثالث موجة جفاف تشهدها إنجلترا خلال خمس سنوات، بعد موجتي الجفاف في عامي 2022 و2025.

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال شهر يونيو/حزيران، بعدما بلغت 38 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 37.7 درجة مئوية، لتصبح الأعلى المسجلة في المملكة المتحدة خلال هذا الشهر.