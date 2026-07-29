إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصنع قبل بلوغ أهدافها في الصفراء بصعدة

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الفرقة الثانية طوارئ في محور الرزامات، بمحافظة صعدة، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.

وقال مصدر عسكري بالمحور لوكالة سبأ، أن أبطال الجيش في قطاع المسؤولية بمديرية الصفراء، رصدوا تحليق الطائرة المسيرة الحوثية وهي تحاول الاقتراب من مواقعهم العسكرية.

وأشار الى أن القوات تعاملت بكل حزم وقوة مع الهدف المعادي واستخدمت مضادات الدفاع الجوي الأرضية بكفاءة عالية مما أدى إلى إصابة الطائرة إصابة مباشرة وإسقاطها قبل أن تتمكن من تحقيق هدفها الغادر.

وأكد المصدر على الجاهزية القتالية العالية واليقظة التامة لقوات محور الرزامات وتصديهم المستمر لأي محاولات تسلل أو اعتداءات تقوم بها المليشيا الحوثية، مؤكدًا على أن أبطال الجيش بالمرصاد لكل تحركات الحوثيين وإحباطها.