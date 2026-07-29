ترامب يهدد إيران ووكلائها في المنطقة: ''سنضربهم بقوة''

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، خلال مقابلة صحفية، إنه يدرس شن ضربات ضد وكلاء إيران، في المنطقة.. واصفًا الميليشيات الموالية لإيران بأنها "سرطان العالم".

وحين سئل عن إيران، قال ترامب: "سأتركهم يواصلون الكلام وستشن أميركا ضربات ضدهم رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع أميركية في الأردن".

وأضاف: ''سنضرب إيران بقوة''.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"رد قوي" بعد أن تصدت القوات الأميركية لهجوم إيراني بالصواريخ الباليستية في الأردن خلال الليلة الماضية.

وقال ترمب لمراسل شبكة "فوكس نيوز" صباح يوم الأربعاء: "سنوسعهم ضرباً مبرحاً ونسحقهم سحقاً.. سنضربهم بقوة، ويتلقون ضربة قاسية للغاية".

وأوضح ترمب أن القوات الأميركية لم يكن أمامها سوى بضع دقائق للرد على الهجوم المفاجئ، وأسقطت الصواريخ القادمة قبل أن تصل إلى أهدافها. وأشار إلى أنه راجع مقطع فيديو يظهر أفراداً من القوات الأميركية وهم يحددون الإحداثيات في الوقت الفعلي أثناء عملية الاعتراض.

كما صرّح الرئيس الأميركي بأن الضربات الأميركية-السعودية المشتركة التي شُنّت الليلة الماضية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق جرى التنسيق بشأنها مع الحكومة العراقية.

ووصف ترمب تلك الميليشيات بأنها "سرطان ينهك العالم"، مشيراً إلى أن هناك تحذيرات إضافية موجهة للوكلاء الإيرانيين قيد الدراسة حالياً.