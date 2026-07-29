أفراح الزوبة تؤدي اليمين الدستورية كأول يمنية تتقلد منصب وزيراً للخارجية

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أدت أفراح الزوبة، اليمين الدستورية اليوم، أمام الرئيس رشاد العليمي، بمناسبة تعيينها في منصب وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، لتصبح أول يمنية تتولى هذه الحقيبة السيادية.

وعقب أداء اليمين، التقى الرئيس بوزيرة الخارجية، وهنأها بنيل الثقة، متمنياً لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، وأن يشكل تعيينها، بوصفها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ البلاد، بداية مرحلة جديدة للدبلوماسية اليمنية، وأكثر حضوراً وفاعلية في الدفاع عن مصالح الدولة، وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الدبلوماسية التقليدية إلى دبلوماسية فاعلة ومبادرة، تقود النقاش الدولي حول اليمن، وتبني الشراكات، وتدافع عن المصالح الوطنية، ولا تكتفي بردود الفعل أو إدارة العلاقات البروتوكولية.

وشدد رئيس مجلس القيادة، على أن إحدى أولويات وزارة الخارجية في المرحلة المقبلة تتمثل في تثبيت الرواية الوطنية، وعدم السماح للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بملء أي فراغ محتمل، أو الاستمرار في تزييف الحقائق، مؤكداً أن الوقت قد حان لأن تتحدث الدولة بصوت واحد، يستند إلى القانون الدولي، والوقائع الموثقة، وقرارات مجلس الأمن.

وقال الرئيس، إن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الاستثنائية، لم تعد تقتصر على تمثيل الدولة فقط، بل تشمل مهام مضاعفة، بما في ذلك تفكيك السرديات المضللة التي روجت لها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية، باعتبارها المسؤول الحقيقي عن معاناة الشعب اليمني.

وأشار الرئيس، الى مسؤولية هذه المليشيات المارقة، عن تدمير مقدرات الشعب اليمني، بما في ذلك أصول الناقل الوطني، وتسببها في تقييد سفر ملايين اليمنيين وتجريف فرص عيشهم الكريم، فضلا عن تصدير الفوضى، والتهديد العابر للحدود إلى البحر الأحمر وباب المندب، والممرات المائية الدولية، واقحام البلاد في ازمات متلاحقة خدمة لأجندة النظام الإيراني، في وقت تستمر فيه الدولة بدعم من اشقائها الاوفياء في المملكة العربية السعودية، بتقديم المبادرات لتخفيف المعاناة، وتأمين حركة السفر، وحرية التجارة المحلية والعالمية.

وأضاف أن كل سفارة يمنية يجب أن تتحول إلى منصة للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا، وكل سفير إلى صوت مسؤول للدولة، قادر على عرض الحقائق، ومواجهة حملات التضليل، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة العضو في الأمم المتحدة، وحشد كافة الموارد خدمة لمعركة الخلاص الوطني.

وأشاد الرئيس في السياق بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية للعمل الجماعي المشترك الداعم لليمن وشعبه، ومنطلقاً رئيسياً لجهود استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، والتخفيف من المعاناة الإنسانية، منوهاً بما قدمته المملكة من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني، وحرصها المستمر على رعاية جهود السلام ودعم مؤسسات الدولة اليمنية.

وفي المقابل، أشار رئيس مجلس القيادة إلى أن النظام الإيراني يواصل توظيف المليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد دول الجوار، واستهداف الممرات المائية والمنشآت الاقتصادية، وتقويض فرص السلام، مؤكداً أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها أذرعه في المنطقة تعكس استمرار هذا النهج التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأشاد الرئيس بجهود الوزير السابق الدكتور شائع الزنداني، وقيادة الوزارة في إطلاق مشروع الإصلاح المؤسسي لوزارة الخارجية، بما يضمن تعزيز الكفاءة والنزاهة في التعيينات، ورفع جاهزية البعثات الدبلوماسية، وتأهيل الكوادر الشابة، وترشيد الإنفاق، بما يمكن الوزارة من أداء رسالتها على أكمل وجه، ويعزز حضور الجمهورية اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، وخدمة مصالح مواطنيها والدفاع عن سيادتها ومؤسساتها الدستورية.