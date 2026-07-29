إصابة جنديين من درع الوطن في هجوم بطائرة مسيّرة حوثية

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تعرضت قوات درع الوطن في الزيتونة بمنطقة العند بمحافظة لحج، اليوم لهجوم بطائرة مسيرة يعتقد أنها حوثية.
وقالت مصادر محلية إن طائرة مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لمليشيات الحوثي استهدفت، اليوم، معسكرًا لتجنيد قوات درع الوطن في معسكر الزيتونة بمنطقة العند في لحج، جنوب اليمن
وأوضحت أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين.