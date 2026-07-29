الحشد الشعبي في العراق الموالي لإيران يقر بمصرع عدد من أفراده في غارات سعودية أمريكية

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 143

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم الأربعاء، مقتل 20 منتسبا وإصابة 32 آخرين في الهجمات الأمريكية السعودية الأخيرة.

يأتي هذا الإعلان عن عدد القتلى، عقب بيان أولي، قال فيه الحشد الشعبي في العراق إن "الهجمات الأمريكية والسعودية تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة العراق".

وأعلن الحشد في بيانه الأربعاء، أن عددا من مقراته الرسمية في مناطق متفرقة من البلاد تعرض لهجمات قال إنها "إرهابية غادرة" شنتها القوات الأمريكية والسعودية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ووقوع أضرار مادية.

وقال الحشد في بيانه إن الاستهداف يمثل "تصعيدا بالغ الخطورة" وانتهاكا لسيادة العراق، مؤكدا أن الجهات المختصة تتابع الموقف ميدانيا، فيما تستمر عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار.

في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني على خلفية تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد فجر اليوم.

و‏أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026، تنفيذ ضربات نوعية محددة استهدفت مواقع تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل الأراضي العراقية، قالت إنها مرتبطة بالهجمات التي استهدفت المنشآت البترولية في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، إن القوات المسلحة السعودية، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية، نفذت ضربات دقيقة ضد أهداف تابعة لتلك الميليشيات في العراق، والتي ترتبط بالاستهدافات الأخيرة للمنشآت البترولية السعودية.

وأوضح المالكي أن هذه العملية تأتي استكمالًا للبيانين الصادرين عن وزارة الدفاع يومَي الاثنين والثلاثاء، اللذين أكدا نجاح الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وأضاف أن التحقيقات أكدت انطلاق تلك الهجمات من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية موالية لإيران، مشيرًا إلى أن المملكة سبق أن أكدت حقها المشروع في الدفاع عن أمنها ومقدراتها الوطنية، واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، استنادًا إلى حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المالكي أن المملكة، رغم عدم سعيها إلى التصعيد، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء يستهدف أمنها أو مصالحها الوطنية.