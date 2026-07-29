​واتساب يُطلق رسمياً خدمة المكالمات عبر المتصفح بميزات تقدم منافسة مباشرة لـ ذزووم وغوجل ميت

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- وكالات

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في خطوة تنتهي معها سنوات من القيود التقنية، أعلنت منصة المراسلة الفورية "واتساب" عن إطلاق خدمة إجراء واستقبال المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو (الفردية والجماعية) مباشرة عبر المتصفح "واتساب ويب"، دون الحاجة لتثبيت التطبيق على أجهزة الكمبيوتر أو اللجوء لاستخدام الهاتف المحمول. ​

ويأتي هذا التحديث لمعالجة أبرز العقبات التي واجهت مستخدمي النسخة المكتبيّة، حيث أصبحت الخدمة متاحة تدريجياً لجميع المستخدمين بعد سلسلة من الاختبارات الميدانية.

​ميزات جديدة لتسهيل إدارات الاجتماعات ​ويتضمن التحديث الجديد حزمة من الأدوات التقنية المتقدمة لتعزيز تجربة الاتصال والمرونة أثناء العمل، وأبرزها: ​

خاصية نقل المكالمات (Call Transfer):

تتيح للمستخدم نقل المكالمة الجارية بسلاسة بين الهاتف والمتصفح أو تطبيق المكتب دون الحاجة لإنهائها أو إعادة الاتصال. ​غرفة الانتظار (Waiting Room):

تمنح مُنشئ المكالمة القدرة على التحكم في انضمام المشاركين والموافقة عليهم، ما يوفر مستويات أعلى من الخصوصية في الاجتماعات الجماعية.

​تحسينات الصوت والصورة:

إضافة تقنية QuickHD لتسريع الانتقال إلى دقة الفيديو العالية، إلى جانب ميزة عزل الضوضاء (Noise Suppression) للحد من الأصوات المحيطة وضمان وضوح الصوت.

​أدوات تفاعلية: إمكانية مشاركة الشاشة أثناء المكالمة، التفاعل بالرموز التعبيرية، وإضافة تبويب جديد لسجل المكالمات وجهات الاتصال المفضلة.

​أمان كامل ومنافسة سوقية مُحتدمة ​وأكدت الشركة أن كافة المكالمات عبر المتصفح ستكون مشفرة بالكامل بتقنية التشفير من الطرف إلى الطرف (End-to-End Encryption)، مع إتاحتها مجاناً وبلا أي قيود على مدة المكالمة. ​ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم تأخرها نسبياً، تشكل منافسة قوية لخدمات المحادثات المكتبيّة مثل "زووم" و"غوجل ميت"، وتلبي احتياجات الملايين من الموظفين والمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة خلال ساعات العمل.