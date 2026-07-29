برشلونة يرفض الرضوخ في صفقة ألفاريز.. ورهان أخير قبل إغلاق باب المفاوضات

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يواصل نادي برشلونة تحركاته في ملف التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لكن إدارة النادي الكتالوني تتمسك بموقفها المالي وترفض رفع قيمة العرض المقدم لنادي أتلتيكو مدريد، في خطوة تعكس رغبة البارسا في تجنب الدخول في سباق مكلف خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن ألفاريز لا يزال يمثل الخيار الأول أمام برشلونة لتعزيز مركز المهاجم الصريح، إلا أن إدارة الفريق تنتظر من اللاعب اتخاذ موقف أكثر قوة والضغط على ناديه من أجل تسهيل رحيله، قبل موعد عودته إلى التدريبات في 10 أغسطس المقبل.

ووفقاً للتقارير، فإن برشلونة حدد سقف تحركه المالي عند 100 مليون يورو، مؤكداً عدم استعداده لتقديم عرض أكبر، في ظل حرص الإدارة على ضبط النفقات وعدم تكرار أزمات مالية سابقة بسبب صفقات ضخمة.

وفي المقابل، يشعر المدرب الألماني هانز فليك بالاطمئنان تجاه الخيارات الهجومية المتاحة حالياً، حيث يرى أن الفريق يمتلك حلولاً متعددة بوجود أسماء مثل غوردون، أدييمي، فيران توريس، داني أولمو ورافينيا، ما يقلل من حجم الضغط على الإدارة لحسم الصفقة بأي ثمن.

ويضع برشلونة الكرة في ملعب ألفاريز، إذ سيكون تحرك اللاعب عاملاً حاسماً في تحديد مصير المفاوضات؛ فإما أن ينجح في فتح الطريق أمام انتقاله إلى ملعب كامب نو بالشروط التي يريدها النادي، أو تتجه إدارة البارسا إلى إغلاق الملف والاعتماد على عناصرها الحالية.

وتترقب جماهير برشلونة القرار النهائي في هذه الصفقة، وسط تساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة بريقه القاري بالمجموعة الهجومية الحالية، أم أن غياب مهاجم من الطراز العالمي قد يؤثر على طموحات النادي في المنافسات الكبرى.