تستحق التجربة- 6 وصفات بالماء تساعد على علاج دهون الكبد

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعد الماء من المشروبات المفيدة لمرضى الكبد الدهني، لأنه يساعد على التخلص من دهون الكبد، خاصةً عند تناوله بطرق محددة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، وصفات بالماء لعلاج دهون الكبد، وفقًا لموقع "Times of india".

كيفية علاج دهون الكبد بالماءلا خلاف علاج قدرة الماء على التخلص من دهون الكبد، لكنه يكون أكثر قدرة على علاج الكبد الدهني عند تناوله بالطرق التالية:

1- الشاي الأخضر.

2- القهوة.

3- عصير البنجر.

4- الماء الدافئ بالليمون.

6- الماء بالكركم.

6- الماء بخل التفاح.

وصفات بالماء لعلاج دهون الكبد

1- الشاي الأخضرتزداد قدرة الماء على علاج دهون الكبد عند إضافته إلى الشاي الأخضر، وتناوله بكمية تتراوح بين كوبين و3 أكواب يوميًا.

ويساعد الشاي الأخضر على علاج الكبد الدهني، بفضل محتواه العالي من الكاتيكينات، وهي مركبات نباتية تقلل تراكم الدهون في الكبد، وتعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

2- القهوةلزيادة فعالية الماء في علاج دهون الكبد، يُنصح بإضافته إلى البُن، لأن شرب القهوة باعتدال يمنع تطور مرض الكبد الدهني إلى تليف الكبد.

وتكتسب القهوة هذه القدرة العلاجية من مادة الكافيين والبوليفينولات، اللتين تساعدان معًا على تقليل الالتهاب وتنظيف الكبد من السموم.

ولضمان علاج الكبد الدهني بالقهوة، يجب تناولها بدون سكر، أو استبداله بالعسل أو الستيفيا الخالية من الإريثريتول.

3- عصير البنجرخفق البنجر مع الماء يحول المياه إلى مشروب أكثر فعالية في علاج دهون الكبد، لأن عصير الشمندر يحتوي على البيتالينات، التي تحمي خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

علاوة على ذلك، يحتوي عصير البنجر على مضادات أكسدة، تقلل تراكم الدهون في الكبد، وتنقيه من السموم.

كما يساهم عصير البنجر في تحسين قدرة الكبد على تنظيف الجسم من الفضلات الأيضية، نظرًا لمحتواه العالي من النترات، التي توسع الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم إليه.

4- الماء الدافئ بالليمونيحتوي الماء الدافئ بالليمون على حمض الستريك وفيتامين سي، اللذين يحفزان الكبد على إنتاج الصفراء، وهو السائل المسئول عن تكسير الدهون والتخلص من الفضلات الناتجة عن عملية الأيض.

ولتحقيق أفضل استفادة من الماء الدافئ بالليمون، احرص على تناوله في الصباح.

5- الماء بالكركميتميز الماء بالكركم باحتوائه على مادة الكركمين، التي تساهم في تكسير الدهون المخزنة بالكبد، وحمايته من الالتهابات.ولتحسين امتصاص الجسم لمادة الكركمين، كل ما عليك فعله هو إضافة رشة بسيطة من الفلفل الأسود إلى الكركم.

6- الماء بخل التفاحشرب خل التفاح المخفف بالماء بعد الأكل يساعد على تحسين حساسية الأنسولين عن طريق الحفاظ على استقرار سكر الدم، مما يقلل من احتمالية تحويل الجسم الجلوكوز الزائد إلى دهون، وتخزينها في الكبد.ويساهم خل التفاح أيضًا في تحسين هضم الأطعمة الدسمة، بفضل قدرته على زيادة إفراز حمض المعدة.