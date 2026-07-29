صفقة عسكرية جديدة تشعل التوتر.. إيران تقترب من تسلّم مئات منظومات الدفاع الجوي الصينية

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كشفت مصادر نقلت عنها وكالة رويترز أن إيران تستعد خلال أسابيع لاستلام دفعة أولى من صفقة عسكرية صينية تتضمن مئات المنظومات الدفاعية المحمولة المضادة للطائرات، في خطوة تهدف طهران من خلالها إلى تعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات الجوية.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يشمل ما بين 300 و400 منظومة دفاع جوي محمولة على الكتف من طرازات صينية، بينها أنظمة QW-12 وFN-16، بقيمة تقديرية تتراوح بين 60 و70 مليون دولار، وتعد من أكبر التحركات الإيرانية المعروفة لتقوية دفاعاتها الجوية قصيرة المدى منذ تصاعد المواجهات مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضحت المصادر أن الصفقة أُبرمت عبر شركة مقرها هونغ كونغ تعمل كوسيط بين الجانب الإيراني والمورد الصيني، مشيرة إلى أن عمليات التسليم قد تبدأ عبر رحلات جوية من غرب الصين مرورًا بمسارات آسيوية وصولًا إلى إيران.
في المقابل، نفت السلطات الباكستانية أي علاقة لها بعملية نقل أو توريد هذه الأسلحة، ووصفت الأنباء التي تتحدث عن مشاركتها بأنها "تكهنات ملفقة وكاذبة".
وأشار التقرير إلى أن طهران بحثت كذلك خيارات نقل أكثر سرية للإمدادات العسكرية الصينية، بما في ذلك استخدام طرق برية، بهدف تقليل احتمالات اعتراض الشحنات أو تعطيلها.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التعاون العسكري بين إيران والصين، بعد تقارير تحدثت عن مفاوضات منفصلة بين البلدين بشأن حصول طهران على صواريخ كروز مضادة للسفن، في مؤشر على اتساع الشراكة الدفاعية بين الطرفين.