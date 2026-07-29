اليمن يهاجم أذرع إيران بعد استهداف منشآت السعودية.. ويطالب بتحرك دولي لوقف التصعيد

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، متهمةً جماعات مدعومة من إيران بالوقوف خلف هذه الاعتداءات، ومؤكدة أن استهداف أمن المملكة يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن هذه الهجمات تأتي ضمن ما وصفته بـ"المشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، مشيرة إلى أنها تحمل ذات النهج الذي تتبعه مليشيا الحوثي في اليمن عبر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وأضاف البيان أن تكرار هذه الهجمات يؤكد أن خطر الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران لم يعد محصوراً في نطاق جغرافي محدد، بل بات يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لوقف عمليات التسليح والتمويل ومحاسبة الجهات الداعمة لهذه الجماعات.

وأكدت الحكومة اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومصالحها الوطنية، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

كما طالبت صنعاء الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات تمنع استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد دول المنطقة، بما يحافظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وختمت الخارجية اليمنية بيانها بالتأكيد على أن التجربة اليمنية، وفق تعبيرها، أظهرت أن سياسة التساهل مع الجماعات المدعومة من إيران تؤدي إلى مزيد من الفوضى والتصعيد، داعية إلى موقف دولي موحد لمواجهة ما وصفته بالتهديدات الإيرانية المتزايدة في المنطقة.