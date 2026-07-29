موجة حر تضرب السواحل والصحارى.. أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات وتحذيرات للمواطنين ومرتادي البحر

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-خاص

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توقّع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الأربعاء، أجواءً شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والصحراوية، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز أن الطقس في المناطق الساحلية والقريبة منها سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً، فيما يكون معتدلاً خلال ساعات الليل، مع رياح تتراوح بين المعتدلة والنشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب، بينما تكون قوية في أرخبيل سقطرى.

وأشار إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد ترافقها عواصف رعدية أحياناً، تشمل مناطق من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من صعدة وحتى لحج، وتمتد شرقاً إلى أجزاء من أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

وفي المناطق الصحراوية والهضبية، توقع المركز أجواءً صحوة إلى غائمة جزئياً وشديدة الحرارة نهاراً ومعتدلة ليلاً، مع رياح نشطة قد تثير الأتربة والرمال.

وبحسب النشرة الجوية، سجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم مستويات مرتفعة، حيث تصل في لحج إلى 40 درجة مئوية، وعدن إلى 38، والحديدة والمخا إلى 37، بينما تسجل سيئون 43 درجة ومأرب 41 وبيحان 40 درجة، في حين تكون الأجواء أكثر اعتدالاً في المناطق الجبلية، مع تسجيل صنعاء 32 درجة، وتعز 33، والضالع 32 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى توخي الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب السوائل، كما حذّر من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار، خاصة سائقي المركبات.

وفي نشرته البحرية، أفاد المركز بأن حالة البحر ستكون خفيفة الموج في السواحل الغربية، وخفيفة إلى معتدلة في سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب، بينما تكون معتدلة إلى مضطربة في سواحل المهرة، ومضطربة حول أرخبيل سقطرى.

كما حذّر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر في سواحل سقطرى وبحر العرب والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.