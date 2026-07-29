اليمن يهاجم أذرع إيران بعد استهداف منشآت السعودية.. ويطالب بتحرك دولي لوقف التصعيد موجة حر تضرب السواحل والصحارى.. أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات وتحذيرات للمواطنين ومرتادي البحر السعودية توجه رسالة ردع قوية بعد ضربات منسقة ضد أهداف مرتبطة بهجمات استهدفت أراضيها السعودية تُحبط هجومًا جويًا جديدًا.. الدفاعات تعترض مسيّرات استهدفت منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية بتوجيهات رئاسية.. إعادة نشر ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب بالتزامن مع تعزيزات لقوات درع الوطن في عدن السفارة الأمريكية لدى اليمن تعلن تعيين متحدث رسمي جديد غموض يلفّ ملابسات مصرعهم.. الحوثيون يقرّون بمصرع 9 من عناصرهم ويشيّعونهم في صعدة وتعز وإب وعمران وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد والحوثيون يسعون لفرض سيطرة على باب المندب على غرار مضيق هرمز حزب الإصلاح يدين الهجمات الأخيرة على السعودية ويؤكد تضامنه المطلق منظمة حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في استهداف الشرطة المدنية بقطاع غزة
أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضد أهداف محددة في العراق، جاءت في إطار حق الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات التي طالت منشآت حيوية داخل المملكة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن هذه العمليات جاءت عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات موالية لإيران في العراق، مؤكدة أن الرياض كانت قد حذرت من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المعتدين.
وأضاف البيان أن التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيات جاء في وقت تبذل فيه المملكة جهودًا للمساهمة في خفض التوترات بالمنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، إلا أنها اختارت - بحسب البيان - نهجًا تصعيديًا يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وشددت الخارجية السعودية على أن المملكة لا تسعى إلى توسيع دائرة التصعيد، لكنها لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن مواطنيها ومقدراتها الوطنية.
وأكدت الرياض أن أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها سيقابل بإجراءات حازمة، في رسالة واضحة بأن أمن المملكة يمثل خطًا أحمر لن تسمح بتجاوزه.