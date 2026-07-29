السعودية توجه رسالة ردع قوية بعد ضربات منسقة ضد أهداف مرتبطة بهجمات استهدفت أراضيها

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أكدت المملكة العربية السعودية أن الضربات التي نفذتها القوات المسلحة بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية ضد أهداف محددة في العراق، جاءت في إطار حق الدفاع عن النفس والرد على الاعتداءات التي طالت منشآت حيوية داخل المملكة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إن هذه العمليات جاءت عقب الهجمات التي تعرضت لها المملكة بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات موالية لإيران في العراق، مؤكدة أن الرياض كانت قد حذرت من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لردع المعتدين.

وأضاف البيان أن التصعيد الذي تمارسه تلك الميليشيات جاء في وقت تبذل فيه المملكة جهودًا للمساهمة في خفض التوترات بالمنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها، إلا أنها اختارت - بحسب البيان - نهجًا تصعيديًا يتعارض مع القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وشددت الخارجية السعودية على أن المملكة لا تسعى إلى توسيع دائرة التصعيد، لكنها لن تتردد في اتخاذ كل ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وأكدت الرياض أن أي اعتداء يستهدف أراضيها أو مصالحها سيقابل بإجراءات حازمة، في رسالة واضحة بأن أمن المملكة يمثل خطًا أحمر لن تسمح بتجاوزه.