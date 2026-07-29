اليمن يهاجم أذرع إيران بعد استهداف منشآت السعودية.. ويطالب بتحرك دولي لوقف التصعيد موجة حر تضرب السواحل والصحارى.. أمطار رعدية متوقعة على المرتفعات وتحذيرات للمواطنين ومرتادي البحر السعودية توجه رسالة ردع قوية بعد ضربات منسقة ضد أهداف مرتبطة بهجمات استهدفت أراضيها السعودية تُحبط هجومًا جويًا جديدًا.. الدفاعات تعترض مسيّرات استهدفت منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية بتوجيهات رئاسية.. إعادة نشر ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب بالتزامن مع تعزيزات لقوات درع الوطن في عدن السفارة الأمريكية لدى اليمن تعلن تعيين متحدث رسمي جديد غموض يلفّ ملابسات مصرعهم.. الحوثيون يقرّون بمصرع 9 من عناصرهم ويشيّعونهم في صعدة وتعز وإب وعمران وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد والحوثيون يسعون لفرض سيطرة على باب المندب على غرار مضيق هرمز حزب الإصلاح يدين الهجمات الأخيرة على السعودية ويؤكد تضامنه المطلق منظمة حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في استهداف الشرطة المدنية بقطاع غزة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء، نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية للمملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الهجمات جاءت عبر مسيّرات أطلقت من الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن الجهات المنفذة ترتبط بميليشيات مدعومة من إيران.
وأكد المالكي أن المملكة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومقدراتها، مشددًا على احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، دفاعًا عن أراضيها ومصالحها الحيوية.
وتأتي هذه المحاولة في ظل تصاعد التهديدات والهجمات بالطائرات المسيّرة في المنطقة، وسط تأكيدات سعودية متكررة على جاهزية قواتها للتعامل مع أي اعتداءات تستهدف أمنها والمنشآت الحيوية.