السعودية تُحبط هجومًا جويًا جديدًا.. الدفاعات تعترض مسيّرات استهدفت منشآت نفطية بالمنطقة الشرقية

الأربعاء 29 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الثلاثاء، نجاح قوات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة قبل وصولها إلى أهدافها، بعد محاولة استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية للمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، أن الهجمات جاءت عبر مسيّرات أطلقت من الأراضي العراقية، مشيرًا إلى أن الجهات المنفذة ترتبط بميليشيات مدعومة من إيران.

وأكد المالكي أن المملكة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومقدراتها، مشددًا على احتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، دفاعًا عن أراضيها ومصالحها الحيوية.

وتأتي هذه المحاولة في ظل تصاعد التهديدات والهجمات بالطائرات المسيّرة في المنطقة، وسط تأكيدات سعودية متكررة على جاهزية قواتها للتعامل مع أي اعتداءات تستهدف أمنها والمنشآت الحيوية.