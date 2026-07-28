بتوجيهات رئاسية.. إعادة نشر ألوية العمالقة الجنوبية في شبوة ومأرب بالتزامن مع تعزيزات لقوات درع الوطن في عدن

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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بدأت قوات العمالقة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة انتشار في جبهات محافظة شبوة والجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، بتوجيهات رئاسية، وبتنسيق مع اللجنة العسكرية العليا ووزارة الدفاع، ضمن خطة عسكرية لإعادة تموضع القوات الحكومية وتعزيز جاهزيتها القتالية خلال المرحلة القادمة.

وقالت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس إن ألوية من قوات العمالقة الجنوبية جرى نقلها من محافظتي عدن وأبين إلى مواقع جديدة في شبوة ومأرب، في إطار ترتيبات تشرف عليها وزارة الدفاع واللجنة العسكرية العليا، برئاسة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، قائد القوات المشتركة، يأتي ضمن خطة عسكرية جديدة لإعادة توزيع القوات الحكومية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية.

وأضافت المصادر أن عودة قوات العمالقة الجنوبية إلى جبهات مأرب الجنوبية وشبوة هي جبهات سبق أن انسحبت منها خلال الفترة الماضية «بتوجيهات إماراتية عبر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» ، بهدف ارباك المشهد العسكري والسياسي يومها.

وبالتزامن مع إعادة انتشار قوات العمالقة، دفعت المملكة العربية السعودية، وفقًا لمصادر وحسابات جنوبية على منصة الفيسبوك، بتعزيزات كبيرة من قوات درع الوطن إلى مدينة عدن، في خطوة تُنظر إليها على أنها جزء من ترتيبات عسكرية وأمنية متزامنة مع إعادة توزيع القوات في عدد من المحافظات المحررة.

ويأتي هذا التحرك في ظل رفع وزارة الدفاع مستوى الجاهزية القتالية، على خلفية تصاعد هجمات جماعة الحوثي واتساع عملياتها العسكرية واستمرار استهدافها لمصالح الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.

وترى مصادر عسكرية أن إعادة نشر قوات العمالقة، بالتوازي مع وصول تعزيزات قوات درع الوطن إلى عدن، تعكس بدء تنفيذ مرحلة جديدة من إعادة رسم خارطة الانتشار العسكري للقوات المسلحة اليمنية، بما يعزز الجاهزية القتالية، ويوحد الجهود العسكرية، ويهيئ القوات لمواجهة أي تصعيد محتمل خلال المرحلة المقبلة.