السفارة الأمريكية لدى اليمن تعلن تعيين متحدث رسمي جديد

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن تعيين خالد وولفسبرغ متحدثًا رسميًا باسمها، فيما دشن خالد مهمته رسميا، مؤكدًا أن مهمته ستشمل تعزيز التواصل مع اليمنيين وتسليط الضوء على مجالات التعاون بين البلدين.
واستهل خالد مهامه برسالة مصورة نشرتها السفارة الأمريكية على حسابها في السوشيال ميديا، حيث عبّر فيها عن سعادته بتولي المنصب، واصفًا اليمن بأنه "بلد عريق ذو تاريخ غني".
وأشاد بإسهامات الجالية اليمنية في الولايات المتحدة، التي قال إنها "تركت بصمتها في مختلف الولايات، من مصانع هنري فورد في ميشيغان إلى المتاجر في مدينة نيويورك".
وأوضح أن المهمة الأساسية للدبلوماسيين الأمريكيين تتمثل في تمثيل الولايات المتحدة حكومةً وشعبًا، والعمل على تعزيز أمنها وقوتها وازدهارها، مشيرًا إلى أن السفارة تسعى إلى بناء شراكات تحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد أن مجالات التعاون تشمل دعم التجارة والاستثمار، والعمل المشترك في مكافحة الإرهاب، إلى جانب التعاون لتمكين اليمن من استعادة دوره التاريخي كمركز حيوي للنقل وممر آمن للملاحة البحرية.
وعبّر خالد في ختام رسالته عن شوقه لليمن، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التواصل مع اليمنيين خلال الفترة المقبلة.