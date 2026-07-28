غموض يلفّ ملابسات مصرعهم.. الحوثيون يقرّون بمصرع 9 من عناصرهم ويشيّعونهم في صعدة وتعز وإب وعمران وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد والحوثيون يسعون لفرض سيطرة على باب المندب على غرار مضيق هرمز حزب الإصلاح يدين الهجمات الأخيرة على السعودية ويؤكد تضامنه المطلق منظمة حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في استهداف الشرطة المدنية بقطاع غزة «صحفيات بلا قيود» تدعو لتحقيق دولي في هجمات استهدفت منشآت مياه وكهرباء بالكويت وإيران رئيس الوزراء: عدن أولوية الحكومة.. وخطة مشتركة لتحسين الخدمات وإعادة بناء مؤسسات الدولة رسميًا.. زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا الفريق سلطان العرادة يدعو الصين والمجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم الحوثيين وتأمين الملاحة الدولية قصة مؤلمة في الحديدة.. عاد يحمل لغمًا إلى إسرته معتقداً أنه معدن يمكن بيعه فانفجر بهم مقترح عماني لحل أزمة مضيق هرمز
أقرت جماعة الحوثي الإرهابية، بمقتل 9 من عناصرها، مشيرة إلى أنهم سقطوا خلال ما وصفته بـ"معركة فاصلة مع السعودية, دون ذكر أي مكان لمصرعهم.
وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة والممولة من إيران، أنه جرى تشييع 3 من القتلى في محافظة صعدة شمالي اليمن، واثنين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما شُيّع 4 قتلى آخرين في محافظات إب وعمران وصنعاء.
لم تحدد القناة مكان أو زمان مقتل العناصر التسعة، إلا أن التلفزيون اليمني الحكومي أعلن السبت الماضي مقتل عدد من خبراء إطلاق الصواريخ التابعين لجماعة الحوثيين جراء غارات جوية استهدفت مواقع في محافظتي مأرب والجوف، في حين قال مسؤولون يمنيون إن الهجمات شنتها القوات المسلحة اليمنية.
ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي تصاعدت حدة التوتر باليمن في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.