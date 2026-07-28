غموض يلفّ ملابسات مصرعهم.. الحوثيون يقرّون بمصرع 9 من عناصرهم ويشيّعونهم في صعدة وتعز وإب وعمران

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت جماعة الحوثي الإرهابية، بمقتل 9 من عناصرها، مشيرة إلى أنهم سقطوا خلال ما وصفته بـ"معركة فاصلة مع السعودية, دون ذكر أي مكان لمصرعهم.

وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة والممولة من إيران، أنه جرى تشييع 3 من القتلى في محافظة صعدة شمالي اليمن، واثنين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما شُيّع 4 قتلى آخرين في محافظات إب وعمران وصنعاء.

لم تحدد القناة مكان أو زمان مقتل العناصر التسعة، إلا أن التلفزيون اليمني الحكومي أعلن السبت الماضي مقتل عدد من خبراء إطلاق الصواريخ التابعين لجماعة الحوثيين جراء غارات جوية استهدفت مواقع في محافظتي مأرب والجوف، في حين قال مسؤولون يمنيون إن الهجمات شنتها القوات المسلحة اليمنية.

ومنذ نهاية يونيو/حزيران الماضي تصاعدت حدة التوتر باليمن في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.