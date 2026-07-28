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حزب الإصلاح يدين الهجمات الأخيرة على السعودية ويؤكد تضامنه المطلق

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات، ما تعرضت له المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، من اعتداءاتٍ بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق، داعياً إلى موقف عربي موحد لمواجهة خطر المليشيات المهددة لأمن دول المنطقة.

وأكد الإصلاح تضامنه المطلق مع الملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

واعتبر الإصلاح، في بيان اليوم الثلاثاء، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في الرياض والمنطقة الشرقية انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض لأي اعتداءات إيرانية أو من قبل مليشياتها المتمردة، وكل ما يمس سيادة الدول أو يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى موقف عربي موحد لإزاحة خطر المليشيات المتمردة على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها.

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