حزب الإصلاح يدين الهجمات الأخيرة على السعودية ويؤكد تضامنه المطلق منظمة حقوقية تدعو إلى تحقيق دولي في استهداف الشرطة المدنية بقطاع غزة «صحفيات بلا قيود» تدعو لتحقيق دولي في هجمات استهدفت منشآت مياه وكهرباء بالكويت وإيران رئيس الوزراء: عدن أولوية الحكومة.. وخطة مشتركة لتحسين الخدمات وإعادة بناء مؤسسات الدولة رسميًا.. زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا الفريق سلطان العرادة يدعو الصين والمجتمع الدولي للضغط على إيران لوقف دعم الحوثيين وتأمين الملاحة الدولية قصة مؤلمة في الحديدة.. عاد يحمل لغمًا إلى إسرته معتقداً أنه معدن يمكن بيعه فانفجر بهم مقترح عماني لحل أزمة مضيق هرمز ضربة موجعة لشبكات التهريب.. إحباط شحنتي مخدرات كانتا في طريقهما إلى مناطق الحوثيين كردفان تشتعل من جديد.. مسيّرات تستهدف الأبيض والبرهان يتقدم إلى الخطوط الأمامية وحميدتي يتوعد بتوسيع المعارك
أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح بأشد العبارات، ما تعرضت له المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، من اعتداءاتٍ بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق، داعياً إلى موقف عربي موحد لمواجهة خطر المليشيات المهددة لأمن دول المنطقة.
وأكد الإصلاح تضامنه المطلق مع الملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدّراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
واعتبر الإصلاح، في بيان اليوم الثلاثاء، الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في الرياض والمنطقة الشرقية انتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد الحزب التأكيد على موقفه الرافض لأي اعتداءات إيرانية أو من قبل مليشياتها المتمردة، وكل ما يمس سيادة الدول أو يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى موقف عربي موحد لإزاحة خطر المليشيات المتمردة على أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها.