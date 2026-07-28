«صحفيات بلا قيود» تدعو لتحقيق دولي في هجمات استهدفت منشآت مياه وكهرباء بالكويت وإيران

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت منظمة "صحفيات بلا قيود " إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية في كل من الكويت وإيران، مطالبة بوقف استهداف البنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات يثبت وقوعها للقانون الدولي الإنساني.

وقالت المنظمة، في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس إنها تدين "بأشد العبارات الهجمات الإيرانية المتكررة التي طالت محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه في دولة الكويت"، معربة في الوقت ذاته عن "قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الغارات الأمريكية داخل إيران لتشمل جسوراً وطرقاً وسككاً حديدية ومنشآت مياه واتصالات يستخدمها السكان المدنيون".

وأضافت أن توجيه العمليات العسكرية نحو منشآت يعتمد عليها المدنيون للحصول على مياه الشرب والكهرباء يمثل "انتقالاً بالغ الخطورة من المواجهة إلى إخضاع حياة المدنيين لمنطق العقاب والانتقام".

وأشار البيان إلى إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعرض عدد من محطات توليد الطاقة وتقطير المياه لهجمات على مدى أربعة أيام بين 17 و22 يوليو/تموز 2026، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار مادية وخروج عدد من وحدات التوليد من الخدمة احترازياً، فيما باشرت فرق الطوارئ عمليات احتواء الحرائق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.

واعتبرت المنظمة أن استهداف منشآت المياه والكهرباء في الكويت يمثل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، نظراً لاعتماد البلاد بشكل كبير على محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجاتها من المياه، محذرة من أن تعطيلها قد يؤثر في المستشفيات وخدمات الإطفاء والصرف الصحي وإنتاج الغذاء، ويعرض الفئات الأكثر هشاشة لمخاطر إنسانية واسعة.

وفي المقابل، قالت المنظمة إن الغارات الأمريكية التي طالت منشآت مياه وكهرباء وطرقاً وجسوراً وشبكات اتصالات داخل إيران تثير أيضاً "أسئلة جدية بشأن التمييز والتناسب والضرورة العسكرية"، مؤكدة أن وصف هذه المنشآت بأنها جزء من "البنية اللوجستية العسكرية" لا يكفي وحده لإثبات مشروعية استهدافها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على أن "الرد بالمثل على حساب المدنيين ليس دفاعاً مشروعاً، بل توسيع متعمد لدائرة الضحايا"، مؤكداً أن الأضرار التي لحقت بالمدنيين الإيرانيين "لا تمنح السلطات الإيرانية حق إيقاع ضرر مماثل بالسكان في الكويت أو غيرها من دول المنطقة".

وأكدت المنظمة أن منشآت مياه الشرب والطاقة والبنية التحتية المدنية تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، محذرة من أن تعمد استهدافها أو استخدامها وسيلة للضغط السياسي أو العسكري قد يرقى إلى جريمة حرب إذا ثبت استهدافها عمداً أو إذا كانت الأضرار المدنية المتوقعة مفرطة مقارنة بأي ميزة عسكرية مباشرة.

وطالبت "صحفيات بلا قيود" السلطات الإيرانية بوقف الهجمات على المنشآت المدنية في الكويت ودول المنطقة، كما دعت الولايات المتحدة إلى وقف الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية داخل إيران والكشف عن الأساس العسكري والقانوني للضربات التي طالت منشآت المياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

كما دعت المنظمة إلى تحقيق دولي مستقل يشمل الهجمات الإيرانية على البنية التحتية المدنية في الكويت ودول الخليج، والغارات الأمريكية التي أصابت منشآت مدنية أو مزدوجة الاستخدام داخل إيران، لتحديد طبيعة الأهداف والأضرار الواقعة على السكان، ومساءلة المسؤولين عن أي هجمات غير مشروعة.