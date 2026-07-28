رئيس الوزراء: عدن أولوية الحكومة.. وخطة مشتركة لتحسين الخدمات وإعادة بناء مؤسسات الدولة

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، أن العاصمة المؤقتة عدن ستبقى في صدارة أولويات الحكومة باعتبارها مركز إدارة الدولة وعنوان مشروع استعادة مؤسساتها، مشدداً على استمرار العمل، بالتنسيق مع السلطة المحلية، لتنفيذ معالجات عاجلة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الاختلالات المتراكمة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، وعدداً من قيادات السلطة المحلية، حيث ناقش الجانبان أوضاع العاصمة المؤقتة وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطة المحلية لتسريع تنفيذ الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الزنداني أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والسلطة المحلية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك رؤية واضحة وإرادة سياسية للمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح ومعالجة الاختلالات المتراكمة.

وقال رئيس الوزراء: "لن نبني دولة قوية بمؤسسات ضعيفة، ولن نستعيد ثقة المواطن إلا من خلال مؤسسات فاعلة تعمل وفق القانون، وتخضع للمساءلة، وتقدم الخدمة العامة بكفاءة ومسؤولية، هذه هي المعركة التي نخوضها اليوم، وهي معركة لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا".

ووجّه رئيس الوزراء بإعداد خطة مشتركة بين الحكومة والسلطة المحلية تتضمن معالجات عملية للاختلالات في مختلف القطاعات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والنزاهة والكفاءة وسيادة القانون، مع إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

كما شدد على أن إعادة الوجه الحضاري والثقافي والمدني لعدن مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود الجميع، من خلال تحسين الخدمات، وتأهيل البنية التحتية، والحفاظ على المعالم التاريخية، وتنشيط الحركة الثقافية والاستثمارية، بما يعيد للمدينة مكانتها ودورها الريادي.

من جانبها، استعرضت قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن أبرز الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الخدمية والتنموية، والصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها في مجالات البنية التحتية، والجهود المشتركة مع الحكومة لإيجاد حلول مستدامة لقطاع الكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتفعيل الرقابة والمحاسبة، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشادت قيادة السلطة المحلية بدعم رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة لمعالجة الإشكالات، مؤكدة أن الحكومة تبدي جدية في التعامل مع التحديات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.