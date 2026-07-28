رسميًا.. زيدان مدربًا لمنتخب فرنسا

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يوم الثلاثاء عبر حسابه على منصة "إكس"، تعيين أسطورة الكرة الفرنسية والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني.
ويأتي تعيين زيدان بعد أسبوعين من انتهاء حقبة المدرب السابق ديدييه ديشان، عقب احتلال فرنسا المركز الرابع في كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام إنجلترا 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وقال زيدان في مؤتمر صحفي: أشكر الاتحاد الفرنسي ولجنته التنفيذية على ثقتهم بي، حصلت على عروض عديدة ورفضتها جميعاً من أجل منتخب فرنسا. أنا محظوظ بتدريب هذا المنتخب، وسأعمل من أجل مواصلة تحقيق النجاحات. تدريب منتخب فرنسا هو الشيء الوحيد الذي كنت أرغب في القيام به.
من جانبه قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: زين الدين زيدان سيكون المدرب المقبل للمنتخب الفرنسي خلال السنوات الأربع المقبلة.