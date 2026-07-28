العرادة يلتقي مسؤولا صينيًا ويدعو لمواقف أكثر حزمًا ضد الحوثيين وممارسة ضغط أكبر على إيران

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار النظام الإيراني ومليشياته في اليمن في نهجهما التخريبي القائم على زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي، وتهديد حرية الملاحة والمصالح الاقتصادية العالمية.

وشدد العرادة، خلال لقائه القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، تشاو تشنغ ، عبر الاتصال المرئي، على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم للضغط على النظام الإيراني لوقف أنشطته التخريبية، وإلزام مليشيات الحوثي الإرهابية وسائر أذرعه المسلحة في المنطقة بوقف تصعيدها العسكري، وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر وباب المندب، والكف عن تهديد خطوط التجارة الدولية.

وأوضح العرادة، أن مليشيات الحوثي لم تكتفِ باستهداف الشعب اليمني وتدمير مؤسسات الدولة وارتكاب أبشع الانتهاكات بحق المدنيين، والاعتداء على المنشآت المدنية والاقتصادية، ومصادرة الممتلكات في مختلف المحافظات، بل وسعت دائرة تهديداتها لتشمل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر استهدافها بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهداف السفن التجارية بدعمٍ من النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة.

وأشار عضو مجلس القيادة الرئاسي، إلى أهمية الدور الصيني في دعم الجهود الأممية، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، وممارسة مزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف دعمه لمليشيات الحوثي الإرهابية، بما يسهم في حماية الأمن الإقليمي، وتأمين الملاحة الدولية.

وأعرب عن تطلعه إلى استمرار هذا الدور الإيجابي لجمهورية الصين الشعبية، انطلاقاً من مكانتها العالمية كعضو دائم في مجلس الأمن، وإسهامها المباشر في دعم الجهود الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية حرص بلاده على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع اليمن..مجدداً موقف الصين الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.