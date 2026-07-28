قصة مؤلمة في الحديدة.. عاد يحمل لغمًا إلى إسرته معتقداً أنه معدن يمكن بيعه فانفجر بهم

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قُتل أربعة أشخاص من أسرة واحدة، الثلاثاء، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي، في مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال إعلام ألوية الزرانيق، في بيان، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد الأسرة، كان يعاني من اضطرابات نفسية، اعتاد جمع العلب البلاستيكية والخردة المعدنية وبيعها لتوفير مصدر دخل، وعثر على جسم يُشتبه بأنه لغم أرضي، فحمله إلى منزله معتقداً أنه يحتوي على معادن يمكن بيعها، قبل أن ينفجر أثناء محاولته تفكيكه، ما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأسرة.

وأضاف البيان أنه جرى نقل الجثامين إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحديدة، مشيراً إلى أن المعلومات بشأن الحادثة لا تزال قيد المتابعة.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تلوثاً بالألغام الحوثية، التي تسببت حوادثها بمقتل وإصابة المئات خلال السنوات الماضية.