ضربة موجعة لشبكات التهريب.. إحباط شحنتي مخدرات كانتا في طريقهما إلى مناطق الحوثيين كردفان تشتعل من جديد.. مسيّرات تستهدف الأبيض والبرهان يتقدم إلى الخطوط الأمامية وحميدتي يتوعد بتوسيع المعارك تقرير صادم يوثق آلاف الانتهاكات.. القطاع الصحي في قبضة الحوثيين بين القصف والنهب والتدمير الذهب تحت الضغط.. الدولار القوي وترقب قرار الفدرالي يدفعان المعدن الأصفر للتراجع انفراجة سياسية تهز أسواق الطاقة.. النفط يواصل الهبوط وترقب لاتفاق أميركي - إيراني التين الشوكي للرجال- ماذا يفعل بالبروستاتا عند تناوله قائمة بأسماء القيادات: صحفي عراقي يكشف تحركات لقيادات حوثية في العراق قبل هجوم المسيّرات على السعودية.. وتفاصيل جديدة رونالدو يدخل عالم الدراما.. مسلسل بريطاني عن كرة القدم بطولة وإنتاج يحظى باهتمام منصات البث ضربات جوية تستهدف قيادات عسكرية حوثية بارزة ومخازن أسلحة ومنصات صاروخية في الجوف من هو المستفيد الأكبر من استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟
أعلنت شرطة محافظة مأرب عن ضبط شحنتين كبيرتين من المواد المخدرة أثناء محاولتهما العبور باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في عملية أمنية وصفت بأنها ضربة جديدة لشبكات التهريب التي تنشط على خطوط الإمداد.
وتمكنت إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة من ضبط 104 آلاف حبة من مادة "البريجابالين"، فيما نجحت نقطة أمنية أخرى في إحباط تهريب أكثر من 1900 حبة كبتاجون، إضافة إلى كيلوغرام من مادة الحشيش، بعد إخفائها بطرق تمويهية قبل وصولها إلى وجهتها.
وبحسب مصادر أمنية، جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع استمرار التحقيقات لكشف المتورطين في شبكات التهريب وتعقب بقية العناصر المرتبطة بها.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل تكثيف عملياتها لملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، وتشديد الرقابة على المنافذ وخطوط العبور، لمنع وصول هذه السموم إلى المناطق المستهدفة، وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة.
وترى مصادر أمنية أن تجارة المخدرات لم تعد مجرد نشاط إجرامي، بل باتت تمثل تحديًا أمنيًا يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأجهزة المختصة، لمواجهة شبكات التهريب وتجفيف مصادرها، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الواقعة على مسارات العبور.