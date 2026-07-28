ضربة موجعة لشبكات التهريب.. إحباط شحنتي مخدرات كانتا في طريقهما إلى مناطق الحوثيين

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلنت شرطة محافظة مأرب عن ضبط شحنتين كبيرتين من المواد المخدرة أثناء محاولتهما العبور باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في عملية أمنية وصفت بأنها ضربة جديدة لشبكات التهريب التي تنشط على خطوط الإمداد.

وتمكنت إحدى النقاط الأمنية التابعة لقوات الأمن الخاصة من ضبط 104 آلاف حبة من مادة "البريجابالين"، فيما نجحت نقطة أمنية أخرى في إحباط تهريب أكثر من 1900 حبة كبتاجون، إضافة إلى كيلوغرام من مادة الحشيش، بعد إخفائها بطرق تمويهية قبل وصولها إلى وجهتها.

وبحسب مصادر أمنية، جرى التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع استمرار التحقيقات لكشف المتورطين في شبكات التهريب وتعقب بقية العناصر المرتبطة بها.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تواصل تكثيف عملياتها لملاحقة مهربي ومروجي المخدرات، وتشديد الرقابة على المنافذ وخطوط العبور، لمنع وصول هذه السموم إلى المناطق المستهدفة، وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة.

وترى مصادر أمنية أن تجارة المخدرات لم تعد مجرد نشاط إجرامي، بل باتت تمثل تحديًا أمنيًا يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأجهزة المختصة، لمواجهة شبكات التهريب وتجفيف مصادرها، وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظات الواقعة على مسارات العبور.