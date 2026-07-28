كردفان تشتعل من جديد.. مسيّرات تستهدف الأبيض والبرهان يتقدم إلى الخطوط الأمامية وحميدتي يتوعد بتوسيع المعارك

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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شهدت ولاية شمال كردفان تصعيدًا عسكريًا جديدًا، بعدما تعرضت مدينة الأبيض لهجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى قوات الدعم السريع، في وقت كثّف الجيش السوداني عملياته الميدانية عقب استعادته عددًا من المناطق الاستراتيجية، بينما ظهر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخطوط الأمامية، بالتزامن مع تهديدات أطلقها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بنقل المعارك إلى مرحلة جديدة.

وبحسب مصادر عسكرية، أطلقت قوات الدعم السريع أكثر من خمس طائرات مسيّرة باتجاه مدينة الأبيض، إلا أن الدفاعات الأرضية تمكنت من اعتراض وإسقاط عدد منها قبل بلوغ أهدافها، فيما سقطت بعض المسيّرات في محيط قيادة الفرقة الخامسة مشاة وحي المطار، دون تسجيل خسائر بشرية.

وتتعرض مدينة الأبيض، التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين من دارفور وغرب وجنوب كردفان، لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة منذ أسابيع، استهدفت منشآت حيوية بينها محطة الكهرباء الرئيسية ومحطات الوقود ومواقع مدنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي تطور ميداني لافت، تفقد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان القوات المنتشرة في منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب استعادتهما، مؤكداً مواصلة العمليات حتى استعادة كامل المناطق وإنهاء وجود قوات الدعم السريع، وسط تداول مقاطع مصورة توثق زيارته ولقاءه الجنود في الخطوط الأمامية.

كما أعلن الجيش العثور على مخازن كبيرة للأسلحة والذخائر والإمدادات العسكرية والغذائية في منطقة جبرة الشيخ، التي تُعد إحدى أهم النقاط الاستراتيجية على طريق الصادرات الرابط بين كردفان والخرطوم، مع استمرار عمليات التمشيط وملاحقة العناصر المنسحبة.

وأكدت القوات المشتركة المتحالفة مع الجيش أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر كبيرة خلال معارك شمال كردفان، شملت الاستيلاء على عشرات المركبات القتالية وتدمير أخرى، إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وفرار مجموعات من مقاتليها.

وفي الجانب الإنساني، اتهمت شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع بنهب وتدمير مستشفى جبرة الشيخ وتحويله إلى ثكنة عسكرية، مطالبة بحماية المرافق الصحية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي أخرجت المستشفى عن الخدمة.

في المقابل، ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في تسجيل مصور هو الأول بعد خسائر قواته الأخيرة، معلنًا أن "قواعد اللعبة تغيرت"، ومتوعدًا بنقل المعارك إلى مناطق جديدة، مع الدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال، دون الكشف عن المواقع المستهدفة.

ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة تعكس تحولًا في أسلوب العمليات العسكرية، مع انتقال الجيش إلى تنفيذ هجمات متزامنة على عدة محاور، الأمر الذي قد يفرض ضغوطًا متزايدة على قوات الدعم السريع ويؤثر في مسار المواجهات خلال المرحلة المقبلة.

وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 2500 شخص من مناطق شمال دارفور إلى الأراضي التشادية، محذرة من استمرار التدهور الأمني والإنساني مع اتساع رقعة المواجهات.