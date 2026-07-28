الذهب تحت الضغط.. الدولار القوي وترقب قرار الفدرالي يدفعان المعدن الأصفر للتراجع

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تمسك الدولار الأميركي بمكاسبه وبلوغه أعلى مستوياته في شهر، بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب انخفاضاً بنسبة 0.8% لتصل إلى 4046.50 دولاراً للأونصة، فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة مماثلة إلى 4044.42 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد حقق مكاسب تقارب 1% في جلسة أمس.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بقوة الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يحد من جاذبية المعدن النفيس ويضغط على أسعاره.

ويرى محللون أن الذهب يتحرك ضمن نطاق سعري محدود، في انتظار ما سيصدر عن الاحتياطي الفدرالي من قرارات أو تلميحات بشأن السياسة النقدية، والتي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يختتم الفدرالي، غداً الأربعاء، اجتماعه الممتد ليومين بشأن السياسة النقدية.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن 62% من المستثمرين يرجحون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقابل 38% يتوقعون رفعها بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل، وهي نسبة ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتمتع بأدنى معدلات فائدة عالمياً لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الأميركي.