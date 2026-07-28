انفراجة سياسية تهز أسواق الطاقة.. النفط يواصل الهبوط وترقب لاتفاق أميركي - إيراني

الثلاثاء 28 يوليو-تموز 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوقعات بإمكانية التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة وإيران، ما خفف من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وألقى بظلاله على الأسواق.

وسجل خام برنت انخفاضًا بنحو 1.2% ليصل إلى 87.28 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 20 يوليو، فيما تراجع الخام الأميركي بنسبة 1.1% إلى 81.72 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة تجاوزت 8% في الجلسة السابقة، عقب إعلان الولايات المتحدة تعليق حملتها الجوية ضد إيران، في خطوة عززت الآمال بإفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "محادثات جيدة" مع طهران، مشيرًا إلى وجود فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العمليات العسكرية قد تُستأنف إذا تعثرت المفاوضات.

ويرى محللون أن حالة الهدوء الحالية ساهمت في تهدئة أسعار النفط وتقليص المخاوف من اتساع التوترات في المنطقة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالهجمات على البنية التحتية السعودية، مع التأكيد على أن المشهد لا يزال شديد الحساسية وقابلًا للتغير في أي لحظة.

وفي السياق ذاته، حذرت وزيرة الخارجية المكلفة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أفراح الزوبة، من أن جماعة الحوثي تسعى إلى استنساخ النهج الإيراني في تهديد الملاحة الدولية، عبر استهداف حركة الشحن في مضيق باب المندب، على غرار ما تمثله التهديدات في مضيق هرمز.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بعد استئناف محطة اتحاد أنابيب بحر قزوين على الساحل الروسي عمليات تحميل النفط، عقب توقف استمر أسبوعًا بسبب هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، ما عزز توقعات زيادة الإمدادات إلى الأسواق العالمية.