التين الشوكي للرجال- ماذا يفعل بالبروستاتا عند تناوله قائمة بأسماء القيادات: صحفي عراقي يكشف تحركات لقيادات حوثية في العراق قبل هجوم المسيّرات على السعودية.. وتفاصيل جديدة رونالدو يدخل عالم الدراما.. مسلسل بريطاني عن كرة القدم بطولة وإنتاج يحظى باهتمام منصات البث ضربات جوية تستهدف قيادات عسكرية حوثية بارزة ومخازن أسلحة ومنصات صاروخية في الجوف من هو المستفيد الأكبر من استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟ تراجع حركة الملاحة عبر باب المندب.. الحظر البحري يربك الملاحة ويهدد إمدادات الخام هيومن رايتس ووتش تدعو إلى التحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن حصار موانئ السعودية... ما خيارات الرياض لحماية صادراتها النفطية من تهديدات الحوثيين؟ الحوثيون يزعمون استهداف منشآت نفطية سعودية.. والرياض تعلن اعتراض المسيّرات وتتوعد بالرد الإنذار المبكر يحذّر من حرارة خانقة في ست محافظات يمنية والأرصاد تنبّه إلى أمطار رعدية متوقعة
يعد التين الشوكي من الفواكه الصيفية المفيدة للرجال، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لهم، ولكن ماذا يحدث لصحة البروستاتا عند تناوله؟
هل التين الشوكي يؤثر على البروستاتا؟
بحسب موقعي "WebMD" و"Healtline"، تشير الأدلة العلمية إلى أن التين الشوكي من أفضل الفواكه لصحة البروستاتا عند الرجال.
فوائد التين الشوكي للبروستاتا
1- تخفيف أعراض تضخم البروستاتا تحسن صحة الرجال المصابين بتضخم البروستاتا عند تناول التين اليوكي، لأن الأبحاث الأولية أثبتت أنه فعال في تخفيف أعراضه، وقد يساعد على تصغير حجمها.
وفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن مستخلصات التين الشوكي تثبط إنزيمي 5-ألفا ريدوكتاز وأروماتاز، المسئولين عن تحويل التستوستيرون إلى الأندروجينات التي تتسبب في زيادة حجم البروستاتا.
2- الوقاية من التهاب البروستاتايحتوي التين الشوكي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تحمي أنسجة البروستاتا من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.قد يهمك: للرجال- 4 فوائد جنسية للتين الشوكي
3- مضاد لسرطان البروستاتانقلًا بعض الدراسات، تساعد أنواع التين الشوكي الغنية بالفلافونويد على تقليل نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا.
وتساعد الفلافونويدات في التين الشوكي على حماية البروستاتا من نشاط الشوارد الحرة في الجسم، بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات.
4- أكثر أمانًا من أدوية البروستاتايعادل التين الشوكي فعالية أدوية البروستاتا، بل يتفوق عليها في أمانه على صحة الرجال، لأنه يساعد على الشفاء بآثار جانبية أقل.