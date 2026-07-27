ضربات جوية تستهدف قيادات عسكرية حوثية بارزة ومخازن أسلحة ومنصات صاروخية في الجوف

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أكدت مصادر محلية في محافظة الجوف أن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الجوية التابعة للشرعية خلال اليومين الماضية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي، شملت مخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع تستخدمها الجماعة في عملياتها العسكرية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها، بينهم قيادات ميدانية وخبراء في تشغيل المنظومات الصاروخية.

وقالت المصادر إن الضربات أصابت مخازن للذخيرة والأسلحة ومواقع عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أدى إلى انفجارات متتالية، وسط أنباء عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الجماعة.

وبحسب المصادر، أصيب القيادي الحوثي حسين أحمد النمري، المكنى "أبو خالد"، الذي يشغل منصب قائد فرع "الأمن المركزي" التابع للحوثيين في محافظة عمران منذ عام 2020، ومصادر تحدثت عن مقتلة بعد نقله لاحد المستشفيات متأثرا بإصاباته فيما قتل وأصيب عدد من مرافقيه وعناصر الجماعة خلال الضربات. ويعد النمري من القيادات المكلفة بمهام عسكرية وأمنية، وشارك في إدارة عمليات ميدانية مرتبطة بمواجهة أي تصعيد قبلي في مطارح الريان.

وأضافت المصادر أن من بين القتلى والجرحى خبراء متخصصين في تشغيل المنظومات الصاروخية، في مؤشر على أن الضربات ركزت على القدرات العسكرية النوعية للحوثيين، ولا سيما المواقع المرتبطة بالصواريخ والتخزين العسكري.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي كانت قد دفعت خلال الأسابيع الماضية بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والتعزيزات العسكرية إلى محافظة الجوف، التي تنظر إليها باعتبارها قاعدة خلفية رئيسية لدعم جبهات القتال، ولا سيما جبهة مأرب، ومنطلقًا لتدفق الإمدادات والمقاتلين في حال اتسعت رقعة المواجهات.