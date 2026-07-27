تراجع حركة الملاحة عبر باب المندب.. الحظر البحري يربك الملاحة ويهدد إمدادات الخام

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تراجعت حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، عقب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية على ساحل البحر الأحمر، وفق بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة كبلر.
وأظهرت البيانات، التي نقلتها وكالة رويترز، أن 11 سفينة محملة بالسلع الأولية عبرت المضيق يوم الأحد، من بينها سبع ناقلات نفط، وهو أقل عدد يُسجل خلال أشهر.
وبحسب التقرير، دخلت ثلاث ناقلات نفط إلى البحر الأحمر، بينها ناقلتان عملاقتان كانتا متجهتين إلى السعودية، فيما غادرت أربع ناقلات، من بينها ناقلتان تحملان نحو أربعة ملايين برميل من الخام السعودي في طريقهما إلى الصين.
وأشار التقرير إلى أن التراجع في حركة الملاحة يأتي في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في البحر الأحمر، بعد إعلان الحوثيين فرض حظر بحري على السعودية وتصاعد الهجمات على السفن والمنشآت النفطية، وهو ما انعكس على حركة الشحن وأسهم في اضطراب أسواق الطاقة العالمية.