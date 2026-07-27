هيومن رايتس ووتش تدعو إلى التحقيق في الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن

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دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحايدة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في اليمن، مؤكدة استمرار عمليات القتل والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في مختلف أنحاء البلاد.
وطالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتحقيق في اغتيال مراسل قناتي "العربية" و"الحدث" محمد عيضة، الذي قُتل إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في المكلا أواخر يونيو الماضي، ومحاسبة المتورطين.
كما دعت جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الصحفي صلاح الدين الروحاني، المختطف منذ مارس الماضي، وجميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين لديها، مشيرةً أيضًا إلى احتجاز الصحفي حمود هزاع لمدة يومين في مأرب قبل الإفراج عنه.