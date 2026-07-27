الحوثيون يزعمون استهداف منشآت نفطية سعودية.. والرياض تعلن اعتراض المسيّرات وتتوعد بالرد

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ادعت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت ونقاطاً مرتبطة بإمدادات ونقل النفط الخام في شرق السعودية وصولاً إلى مدينة ينبع، في تصعيد جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة ويهدد أمن المنطقة.
وقال المتحدث العسكري باسم المليشيا، يحيى سريع، في بيان، إن الهجوم استهدف "عدداً من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع"، زاعماً أن العملية جاءت رداً على ما وصفه باختراق طائرات مسيّرة سعودية للأجواء اليمنية.
ويأتي إعلان الحوثيين في وقت تتهم فيه الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي المليشيا بتقويض جهود التهدئة، من خلال مواصلة الهجمات التي تستهدف المنشآت الاقتصادية وخطوط الملاحة والبنية التحتية الحيوية، وهو ما يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر لأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.
وعلى ذات الصعيد أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة خلال الساعات الماضية، حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض بالمملكة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، تركي المالكي، في بيان، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددًا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض".
وتابع المالكي في البيان أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكدًا "حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق".
وأكدت الوزارة عزم "المملكة حفظ أمنها وسيادتها وردع المعتدين، وحقها في الرد على مصادر العدوان"، مُؤكدة "ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان".