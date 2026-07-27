الإنذار المبكر يحذّر من حرارة خانقة في ست محافظات يمنية والأرصاد تنبّه إلى أمطار رعدية متوقعة

الإثنين 27 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم الإثنين، استمرار الأجواء شديدة الحرارة في عدد من المحافظات، يتصدرها سيئون بدرجة حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية، تليها مأرب بـ41 درجة، ثم لحج بـ40 درجة، فيما تسجل الحديدة وزنجبار وعتق وبيحان نحو 39 درجة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وقال مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر إن المناطق الصحراوية والهضبية ستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، إضافة إلى رياح معتدلة إلى نشطة قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وفي المناطق الساحلية، توقع المركز استمرار الطقس الرطب والحار إلى شديد الحرارة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والغربية وأرخبيل سقطرى، بينما تنشط الرياح حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية.

وأشار المركز إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً معتدل الحرارة وغائماً جزئياً، مع توقع هطول أمطار رعدية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بحبات البرد، على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، مع احتمال امتدادها إلى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة وحضرموت.

ودعت الهيئة المواطنين في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، محذرة من ارتفاع الرطوبة في السواحل، والتي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، كما ناشدت السكان في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي مخاطر السيول والصواعق والرياح الشديدة.

وفي النشرة البحرية، توقع المركز استمرار اضطراب البحر في بحر العرب وحول أرخبيل سقطرى، مع أمواج معتدلة إلى مضطربة على سواحل حضرموت والمهرة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى معتدل الموج في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجدد المركز تحذيره للصيادين وربابنة السفن من الإبحار في السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وحول أرخبيل سقطرى والبحر العربي، نظراً لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج وشدة الرياح.